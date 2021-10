Les propriétaires d’appartements touristiques doivent informer la police de leurs invités

26/10/2021 à 18:49 CEST

Les propriétaires privés des appartements touristiques devront fournir aux forces et organes de sécurité de l’État des informations sur l’identité des invités. à ceux qui hébergent, selon un arrêté royal approuvé ce mardi par le Conseil des ministres qui étend cette obligation aux voyagistes et plateformes numériques.

Concrètement, comme le rapporte l’Exécutif dans le renvoi du Conseil, l’initiative approuvée étend aux voyagistes, aux plateformes numériques et aux particuliers non professionnels l’obligation d’identifier les clients auxquels ils louent un logement ou des véhicules avant les Forces de sécurité.

Jusqu’à l’approbation de l’arrêté royal, réglementation nécessaire pour communiquer les données clients aux entreprises dédiées à l’hébergement comme les hôtels, pensions, campings, bungalows ou appartements touristiques.

Cependant, ajoutez la référence, « l’apparition dans le secteur de nouveaux acteurs et intermédiaires -opérateurs touristiques, plateformes numériques et particuliers non professionnels- a rendu nécessaire une mise à jour de la norme« .

Ainsi, l’arrêté royal « adapte » la réglementation « à la réalité actuelle et aux besoins de prévention des menaces de sécurité, notamment face à l’activité terroriste et de crime organisé », car dans les deux cas, la logistique de l’hébergement et l’acquisition ou l’utilisation de véhicules à moteur revêtent une importance particulière.

De cette façon, les voyagistes et les plateformes numériques qui fournissent des services en Espagne doit s’inscrire dans un registre informatisé des activités, auxquels ils doivent fournir des informations sur les opérations effectuées et les données de base du client.

Non-professionnels

Dans le cas d personnes non professionnelles qui louent un logement ou un véhicule à des tiers n’auront pas à être inscrits au registre, mais ils devront ils devront communiquer les mêmes informations sur leurs opérations et leurs clients.

Par conséquent, la mesure approuvée par l’Exécutif comprend la création de deux fiches uniques centralisées: un pour l’hébergement et le second pour les véhicules, avec les données pour prévenir, enquêter, détecter ou poursuivre les infractions pénales, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

Le Conseil d’État, dans son avis obligatoire, a validé le projet en comprenant qu' »il existe des raisons de sécurité publique qui conseillent de procéder à cette évolution réglementaire pour assurer une réponse efficace aux menaces à la sécurité des citoyens provenant des activités terroristes et de la criminalité organisée ».