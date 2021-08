Les propriétaires d’Asda vont ouvrir 300 magasins de proximité dans les stations-service

Mohsin et Zuber Issa prévoient de déployer des magasins « Asda on the Move » dans 400 parvis britanniques // Les frères Issa prévoient d’ouvrir plus de 300 magasins de proximité Asda dans leur domaine du groupe EG // Le déploiement fait suite à un essai de cinq « Asda on the Move » // Cette décision fait suite à la conversion actuelle de centaines de sites de McColl aux formats Morrisons Daily.

Les frères milliardaires Issa devraient se démarquer en tant que nouveaux propriétaires d’Asda en prévoyant d’ouvrir plus de 300 magasins de proximité Asda dans leur domaine EG Group.

Selon le Sunday Times, Mohsin et Zuber Issa prévoient de déployer des magasins «Asda on the Move» dans 400 parvis britanniques, à la suite d’un essai réussi de cinq de ces sites.

Les frères ont acquis l’épicier Big 4 l’année dernière avec la société de capital-investissement TDR Capital après que Walmart a accepté une vente de 6,8 milliards de livres sterling.

Dans le cadre de la nouvelle structure de propriété, les frères Issa et TDR Capital ont acquis la participation majoritaire dans le supermarché.

La nouvelle fait suite à des informations selon lesquelles le détaillant de proximité McColl’s prépare une augmentation de capital de 30 millions de livres sterling pour stimuler l’expansion de son format de magasin Morrisons Daily.

McColl’s, un partenaire grossiste de Morrisons qui exploite un réseau de 1200 magasins, convertit actuellement des centaines de ses sites aux formats Morrisons Daily.

Le groupe de magasins de proximité a confirmé les spéculations et a déclaré qu’il “explorait actuellement les options relatives à une augmentation de capital potentielle pour augmenter le nombre de conversions de ses magasins Morrisons Daily, accélérer le rythme de déploiement de son programme de conversion de magasins Morrisons Daily et renforcer son bilan ».

