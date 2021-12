Les propriétaires de bottes exploreront la vente de 10 milliards de livres sterling d’une chaîne de pharmacies

Une éventuelle introduction en bourse pourrait également être envisagée, ainsi qu’une vente de gré à gré. // WBA mobilise des conseillers de Goldman Sachs pour étudier une éventuelle vente de la pharmacie // Une éventuelle introduction en bourse pourrait également être envisagée, ainsi qu’une vente privée. // La nouvelle survient alors que Boots a signalé un rebond des ventes en octobre à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage

La société mère de Boots envisagerait de mettre sa chaîne de pharmacies sur le marché l’année prochaine pour un montant estimé à 10 milliards de livres sterling.

Selon Sky News, le géant américain de la vente au détail, Walgreen Boots Alliance (WBA), aligne les conseillers de Goldman Sachs pour étudier une éventuelle vente de la pharmacie.

Une éventuelle introduction en bourse pourrait également être envisagée, ainsi qu’une vente de gré à gré.

Dans un communiqué, WBA a déclaré que, bien qu’elle ne commente pas la « spéculation du marché », et a déclaré que Boots, qui emploie 55 000 personnes et possède 2 200 magasins, est « une partie importante » du groupe.

Cependant, la société a déclaré qu’il était « exact » que la WBA ait annoncé un « ensemble renouvelé de priorités et d’orientation stratégique » pour le groupe en octobre, qui comprend un accent plus précis sur l’Amérique du Nord et les soins de santé.

« Comme souligné lors de la dernière conférence des investisseurs de la WBA, le groupe continue d’être très satisfait des performances de Boots et de la division internationale dans son ensemble », a déclaré le groupe.

« Conformément à la stratégie de santé à long terme du groupe, Boots UK continue d’élargir son offre de soins de santé.

« En outre, Boots.com continue de croître au-dessus des attentes, ayant plus que doublé ses ventes par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. »

La nouvelle survient alors que Boots a signalé un rebond des ventes en octobre à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Au dernier trimestre de son exercice clos le 31 août, la société a vu son chiffre d’affaires augmenter de 12,8% à 34,3 milliards de dollars (25 milliards de livres sterling) pour la période.

WBA a souligné qu’elle a bénéficié d’une solide performance opérationnelle de Boots, avec une croissance à la fois pour ses branches de vente au détail et de pharmacie.

Le directeur général de Boots, Sebastian James, a déclaré que les ventes via ses activités en ligne avaient doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, l’entreprise maintenant cette croissance malgré le retour de la fréquentation dans les rues.

Walgreens Boots Alliance a été formée en 2014 après que Walgreens a acheté la participation de 55% dans Alliance Boots, basée au Royaume-Uni et en Suisse, qu’elle ne détenait pas déjà.

