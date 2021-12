Les propriétaires de « Caramelldansen » combattent YouTuber qui a révélé l’origine de la chanson

Si vous avez utilisé Tiktok en mars 2020, il y a de bonnes chances que vous ayez entendu une chanson intitulée « Caramelldansen », une chanson pop suédoise originaire du début des années 2000 qui a déjà fait des vagues en tant que mème Internet et a depuis connu une sorte de résurgence sur le plateforme de partage de vidéos. Il s’avère que la chanson a une histoire longue et compliquée. Maintenant, un YouTuber a essayé de faire la lumière sur cette histoire, pour se retrouver en conflit avec la maison de disques qui détient les droits de la chanson et a son propre récit sur les origines de la chanson qu’il veut protéger.

Le 25 octobre, un YouTuber nommé jan Misali a mis en ligne une vidéo sur « Caramelldansen », à l’origine une chanson dance-pop suédoise du groupe Caramell qui a explosé en popularité quelques années après sa sortie. La vidéo de Misali a ensuite été retirée le 20 décembre après avoir été frappée de plusieurs grèves pour atteinte aux droits d’auteur de la maison de disques de la chanson, Remixed Records. Expliquer pourquoi exige que nous fassions nous-mêmes un bref tour d’horizon de l’histoire compliquée de la chanson.

Au cas où vous n’étiez pas là à l’époque – et c’était il y a longtemps maintenant – » Caramelldansen » est le premier single du deuxième et dernier album de Caramell Supergott, sorti en novembre 2001 par Remixed Records. C’est cet air de danse électronique, qui n’est pas très éloigné de l’Europop que vous pourriez entendre dans un anime comme Initial D. Mais ce n’est pas la version la plus populaire de la chanson. En fait, de nombreuses personnes familières avec le mème « Caramelldansen » ne l’ont même jamais entendu. Non, cet honneur appartient à « Caramelldansen » des Caramella Girls, un trio d’anime complètement séparé de Caramell qui est aujourd’hui largement crédité comme les créateurs de la chanson. Mais nous y viendrons dans une minute.

Selon Misali, la version de « Caramelldansen » qui a atteint la popularité sur Internet au milieu des années 2000 était une interprétation nocturne accélérée de l’original de Caramell qui a été téléchargée sur 4chan par un certain DJ Speedycake en 2006. (Speedycake aurait frappé cette version après remixant accidentellement la mélodie à une vitesse considérablement plus rapide que sa vitesse normale.) Cette version est devenue un énorme succès au milieu des années. Un utilisateur de 4chan connu sous le nom de Sven de Suède l’a ensuite associé à un gif de deux filles animées dansantes du roman visuel pour adultes Popotan, une combinaison qui est devenue virale et a propulsé davantage le statut de mème incontournable de la chanson.

En particulier, la danse du gif, le balancement des hanches et le battement des mains au rythme rythmique, est ce qui est le plus souvent lié à la chanson mémifiée. La danse est devenue si populaire que vous l’avez peut-être vue ou utilisée comme emote dans divers jeux vidéo comme Destiny 2 et Roblox.

C’est ici que les choses commencent à se compliquer un peu, cependant.

S’adressant à Kotaku via Twitter DM, Misali a déclaré que Remixed Records, le label qui détient les droits de « Caramelldansen », a sorti une nouvelle version de la chanson vers 2008, une qui ressemble exactement au remix populaire de DJ Speedycake plutôt qu’à l’original plus lent de Caramell, et a créé une vidéo musicale animée basée sur le gif populaire pour en faire la promotion. C’est devenu la version la plus populaire de la chanson à ce jour. Le trio animé qui est apparu dans cette vidéo était les Caramella Girls, qui ont non seulement commencé à sortir leur propre musique originale en 2010, mais ont également affirmé avoir écrit le remix populaire de 2006 bien qu’elles ne se soient réunies qu’après sa sortie initiale.

Cette affirmation, que les efforts de Misali pour explorer la véritable histoire de la chanson suggèrent est catégoriquement fausse, est venue d’un certain Giovanni Sconfienza. Sconfienza est l’un des deux propriétaires de Remixed Records qui, de nombreuses années après les débuts des Caramella Girls, ont utilisé le trio pour rebaptiser « Caramelldansen », changeant rétroactivement qui a été crédité de la création de la chanson et essayant efficacement d’effacer Caramell et DJ Speedycake du complexe de la chanson. l’histoire. Misali pense que cela a probablement été fait « afin que les gens associent plus fortement » Caramelldansen « aux Caramella Girls, dans le but de capitaliser sur un mème vieux de plus d’une décennie ».

« Dans la vidéo, je l’ai surtout appelé ‘Giovanni Caramelldansen' », a déclaré Misali. « Puisqu’il est le propriétaire de Remixed Records, il est la personne responsable du changement de marque qui a eu lieu en 2019, qui, je pense, était une tentative de faire croire aux gens que les Caramella Girls étaient » toujours là « . [This] a fonctionné parce qu’aujourd’hui, beaucoup de gens pensent que les Caramella Girls ont écrit « Caramelldansen », ou du moins qu’elles ont fait le remix du mème. »

Nous avons contacté Giovanni pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons des nouvelles.

Est-ce donc Caramell qui a écrit « Caramelldansen » ? À proprement parler, oui, mais, alors, nous devrions également remercier DJ Speedycake pour avoir créé le remix accidentel qui a popularisé la chanson quelques années plus tard. En ce qui concerne les origines de la chanson, les Caramella Girls ne sont tout simplement pas dans l’image. Il est évident, d’après la chronologie découverte par Misali, qu’ils ont vu le jour après la chanson originale et sa version remixée. Mais peu importe qui l’a créé, le personnage qui essaie maintenant de contrôler le récit qui l’entoure semble être le copropriétaire de Remixed Records, Giovanni Sconfienza.

Malheureusement, la vidéo de 45 minutes de Misali a été retirée en raison de revendications de droits d’auteur, bien que des re-téléchargements puissent être trouvés ailleurs. Comme ils l’ont dit, la réclamation qui a brisé le dos de la vidéo YouTube concernait l’utilisation de « Caramelldansen » et c’est Giovanni lui-même qui a émis la réclamation. Les deux ont été en contact, Giovanni aurait envoyé à Misali « des déclarations vaguement menaçantes, y compris une menace directe d’utiliser le système de droit d’auteur de YouTube » pour que l’intégralité de la chaîne de Misali soit détruite. La chaîne YouTube de Misali est toujours debout, mais ce documentaire spécifique a maintenant disparu.

Misali « combat activement » les revendications et cherche à restaurer la vidéo dès que possible, mais YouTube ne facilite pas le processus, disent-ils. Pourtant, ce que Misali a découvert est une prise de pouvoir par une maison de disques pour effacer à moitié l’histoire originale de la chanson tout en renommant ce qui est accessible au public.

« Le groupe qui existe aujourd’hui appelé les » Caramella Girls » ne peut en aucun cas être considéré comme responsable de la chanson ou de la danse pour lesquelles ils sont célèbres « , a déclaré Misali. « De plus, en 2019, la version nightcore de » Caramelldansen « a été rétroactivement rebaptisée pour créditer les Caramella Girls au lieu de Caramell. Donc, si vous le recherchez sur Spotify ou iTunes ou autre, c’est lui qui a fait la chanson, même s’ils ne l’ont pas fait.