Les propriétaires de chats doivent pucer leurs animaux de compagnie ou payer une amende exorbitante de 500 £ en vertu des nouvelles règles du gouvernement | Royaume-Uni | Nouvelles

La décision dévoilée samedi, a été prise pour s’assurer que le animaux domestiques peuvent facilement être réunis avec leurs propriétaires s’ils sont perdus, volés ou revendus. Les nouvelles règles seront applicables à environ 2,8 millions de chats non pucés au Royaume-Uni, soit environ un quart des 10,8 millions de chats du pays.

Présentées pour la première fois dans le manifeste du Parti conservateur de 2019, les propositions qui ont été approuvées par les ministres nécessiteront que les chats soient pucés avant qu’ils n’atteignent 20 semaines.

Lord Goldsmith, le ministre du Bien-être animal, a déclaré vendredi soir : « Les chats sont des membres très appréciés de nos familles et s’assurer qu’ils sont micropucés est le meilleur moyen possible de s’assurer que vous êtes réunis avec eux s’ils sont perdus. ou volé.

Les plans, soutenus par 99% des personnes interrogées lors d’une consultation de Whitehall, obligeront les propriétaires de chats à pucer leurs chatons et à s’assurer que leurs coordonnées sont stockées et mises à jour dans une base de données de puces électroniques pour animaux de compagnie.

Il a déclaré que les nouvelles règles aideraient à protéger « des millions de chats » et seraient associées à d’autres protections que le gouvernement introduit dans le cadre de son plan d’action pour le bien-être des animaux.

Dans le cadre de la procédure, une minuscule puce sera insérée sous la peau de l’animal.

Un scanner pourra lire le numéro de la puce et le comparer à la base de données pour identifier le propriétaire.

Jacqui Cuff, responsable du plaidoyer chez Cats Protection, s’est félicitée de cette décision.

Elle a déclaré: « Chaque jour, nous voyons à quel point la micropuce est importante pour les chats et pour les personnes qui les aiment – qu’il s’agisse de réunir un chat perdu avec son propriétaire, d’identifier un chat blessé ou d’aider à s’assurer qu’un propriétaire peut être informé dans le triste au cas où leur chat a été heurté et tué par une voiture.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni bloqué d’un projet de l’UE de 640 millions de livres sterling alors que les scientifiques ne craignent aucun «plan B»

Mme Cuff a ajouté : « La micropuce est de loin le moyen le plus efficace et le plus rapide d’identifier les chats perdus et peut aider à alléger la pression sur les organisations caritatives de sauvetage comme Cats Protection. Sans puce électronique, un chat perdu finira très probablement par être relogé dans une nouvelle maison car il n’y a souvent aucune trace de son propriétaire d’origine.

Les données partagées par Cats Protection, la plus grande organisation caritative de protection des félins du Royaume-Uni, ont déclaré que 80% des chats errants arrivant dans ses centres ne sont pas micropucés.

Le problème est peut-être devenu plus aigu car le nombre de propriétaires de chats a augmenté pendant la pandémie, atteignant 600 000 l’année dernière.

Cependant, l’augmentation du nombre de propriétaires de chats s’est également accompagnée de plusieurs dangers, car il y a également eu une augmentation du nombre de cas de vol de chats pendant la crise de Covid.

Le nombre de chats volés a augmenté de 12,3% au cours de l’année jusqu’en avril, et a triplé au cours des cinq dernières années, la valeur des races les plus chères atteignant 2 000 £.

Les chats les plus souvent volés en Grande-Bretagne sont le Bengal, le Siamois, le British shorthair et le Maine Coon.

Ils sont ciblés pour la reproduction ou la revente, les chatons de race se vendant 500 £ chacun.

Le gouvernement procède également actuellement à une révision de la réglementation existante sur la micropuce canine, qui est déjà obligatoire, pour voir si des améliorations peuvent être apportées.