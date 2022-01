Les propriétaires de chiens du Québec hurlent contre les règles du couvre-feu contre les coronavirus; rétropédalages du ministère : rapports

Les responsables du ministère de la Santé du Québec, Canada, avaient la queue entre les jambes samedi après avoir fait face à des réactions négatives contre les nouvelles règles de couvre-feu liées aux coronavirus qui ne permettent pas aux propriétaires de chiens de promener leurs animaux de compagnie entre 22 heures et 5 heures du matin

Une version précédente des règles de couvre-feu permettait aux résidents d’aider leurs animaux de compagnie à s’occuper de leurs affaires pendant la nuit, à condition qu’ils restent à moins d’un kilomètre (3 280 pieds) de leur domicile, a rapporté CTV News. La raison pour laquelle l’exception n’a pas été incluse dans les règles les plus récentes n’était pas claire, a rapporté le point de vente.

« Et si vous ne pouvez pas promener votre chien ? [before curfew] à cause du travail ou d’autres contraintes ? », a demandé Louise Makovsky, propriétaire de chien et militante pour les animaux, selon CTV News.

D’autres exceptions déjà existantes, telles que permettre aux résidents de se rendre dans une station-service ou d’aller au secours d’une personne ayant besoin d’aide, ont été préservées dans les règles révisées, a rapporté la Gazette de Montréal.

Avant Noël, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que les décisions sur les nouvelles règles sur les coronavirus dépendraient de « la capacité que nous aurons ou n’aurons pas à traiter les Québécois malades au cours des prochaines semaines », a rapporté le Post Millennial.

Un représentant du ministère de la Santé a déclaré samedi que les nouvelles règles seront bientôt ajustées pour accommoder les propriétaires de chiens.

Les propriétaires de chiens du Québec espèrent être autorisés à promener leurs animaux de compagnie pendant la nuit. (iStock)

« Le gouvernement a l’intention d’inclure à nouveau cette exception manquante dès que possible », a écrit le représentant à CTV News. Mais exactement quand cela se produirait n’est pas clair, selon le rapport.

L’engagement de faire marche arrière est intervenu après que les propriétaires de chiens ont exprimé leur indignation face aux règles révisées.

À Montréal, aucune contravention n’avait été délivrée à des propriétaires de chiens pour avoir enfreint les règles du couvre-feu, a déclaré un porte-parole de la police à CTV News.