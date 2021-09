Les propriétaires de chiens ont averti que le passage au harnais de marche pourrait leur infliger une amende de 5 000 £ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un porte-parole du DEFRA (Département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales) a déclaré à TeamDogs : « Pour les crimes commis après le 13 mars 2015, le niveau 5 a été supprimé et toutes les sanctions pénales exprimées comme étant punissables par procédure sommaire d’une amende maximale de £ 5 000 ou plus, ou exprimés comme étant une amende de niveau 5, sont désormais passibles d’une amende de tout montant (c’est-à-dire illimitée).

“C’est en raison de l’article 85 de la loi de 2012 sur l’aide juridique, la détermination de la peine et la répression des contrevenants.

« Par conséquent, la peine maximale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ira jusqu’à six mois de prison. Cependant, les amendes infligées ont tendance à être beaucoup plus faibles, bien sûr. »

Un propriétaire de Cocker Spaniel a été reconnu coupable d’avoir enfreint cette loi lorsque son chien a été repéré sans aucune identification près de Sapcote, Leicestershire, en 2018.

