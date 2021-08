Les propriétaires de chiens ont mis en garde contre le fait de donner des restes de repas aux animaux de compagnie en tant que légumes liés à une maladie mortelle | Sciences | Nouvelles

Les experts ont trouvé un lien entre la consommation de légumineuses dans certains aliments pour chiens « sans céréales » et le développement de la cardiomyopathie dilatée canine (DCM). La maladie souvent mortelle qui provoque l’agrandissement du muscle cardiaque d’un chien, ce qui rend plus difficile pour le corps de pomper le sang dans tout le corps. Leurs conclusions, publiées dans Scientific Reports, ont été signalées à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis qui enquête déjà sur le lien.

L’auteur de l’étude, le Dr Lisa Freeman, a déclaré à NBC News: “Jusqu’à ce que nous connaissions la cause exacte, nous voulons être prudents avec tous les ingrédients sur lesquels la FDA enquête.

“Les pois pourraient être un bon indice quant à l’endroit où nous pouvons chercher.

“En tant que pièce de plus du puzzle, cela ne nous donne malheureusement pas la réponse finale. Mais cela nous donne des choses sur lesquelles suivre.

“Cette recherche nous aide à affiner les cibles à examiner afin que nous puissions nous concentrer sur les causes les plus probables et obtenir une réponse plus rapidement et éviter que d’autres chiens ne soient affectés.”

Leurs résultats suggèrent que les propriétaires devraient se méfier de donner à leurs animaux de compagnie des pois et autres légumineuses dans leurs assiettes.

Mais d’autres organisations vétérinaires disent que c’est bien de le faire.

L’American Kennel Club (AKC) affirme que les chiens peuvent manger des pois “à l’occasion”, tant qu’ils ne sont pas en conserve, car ils ont tendance à avoir du sel ajouté.

AKC a une liste de légumes sur son site Web qu’il recommande aux chiens de manger.

Et le Dispensaire populaire pour les animaux malades (PDSA) a fait écho au même conseil.

LIRE LA SUITE: Sturgeon a critiqué les plans pour un champ de pétrole “sale”: “Vous ne pouvez pas vous appeler un leader climatique!”

Mais entre 2014 et 2021, plus de 1 100 cas de DCM diagnostiqués ont été signalés à la FDA.

Au moins 280 d’entre eux sont morts de la maladie.

La British Veterinary Association étudie également le lien.

La vice-présidente principale Daniella Dos Santos a déclaré à MailOnline :

“Comme l’a déclaré la FDA, il s’agit d’un problème scientifique complexe qui peut impliquer de multiples facteurs, bien que le lien primordial semble être les régimes sans céréales.”