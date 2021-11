Les propriétaires de chiens risquent une amende alors qu’un agriculteur déplore des animaux de compagnie voyous causant des dommages aux moutons | Royaume-Uni | Nouvelles

L’éleveur de moutons Jane Basset de Hartington, dans le Peak District, a déclaré que le nombre d’attaques contre elle et les animaux d’autres agriculteurs a augmenté ces derniers mois. Mme Basset a demandé une révision du code de la campagne afin d’imposer une réglementation plus stricte aux propriétaires de chiens dont les animaux de compagnie endommagent le bétail, exhortant à l’introduction immédiate de laisses obligatoires. S’adressant à Alastair Stewart de GB News, l’éleveur de moutons a déclaré: « Il y a eu une augmentation, malheureusement, avec les attaques de chiens contre des moutons avec des exemples horribles, des exemples absolument horribles.

« Vraiment, les incidents se multiplient. Ce ne sont pas seulement les dommages causés aux moutons par le chien qui court après les moutons, c’est en fait le stress que cela cause aux moutons. »

Elle a poursuivi: « Ce n’est pas facile de trouver les personnes qui causent réellement les dégâts, les propriétaires des chiens qui causent les dégâts.

« Les amendes augmentent mais en même temps, elles devraient être plus lourdes.

« Et en même temps, il serait utile qu’il y ait beaucoup de règles plus claires. »

Mme Basset a insisté sur le fait que le code de la campagne, dans son état actuel, contient une « réglementation vague » indiquant si les propriétaires de chiens doivent tenir leurs chiens en laisse à proximité du bétail.

Elle a insisté sur le fait que des règles plus claires et plus strictes aideraient à limiter le nombre d’attaques et à garantir que le bétail ne soit pas endommagé.

Elle a ajouté: « Vous avez mentionné garder votre chien en laisse autour du bétail et beaucoup de gens le font, c’est une propriété responsable.

« Mais néanmoins la loi n’est pas claire, elle doit être plus claire non seulement renforcée par des amendes.

« Mais en fait, chaque chien a l’instinct de chasser les animaux, même s’il est généralement obéissant et bien élevé.

« S’il était effectivement fait loi qu’ils doivent l’avoir en laisse, ce serait tellement mieux. »

La National Sheep Association (NSA) a averti que les moutons inquiétants, le terme technique désignant un chien pourchassant un mouton dans un champ, peuvent causer de « graves dommages » aux animaux.

La NSA a averti sur son site Internet : « Les moutons fuyant les chiens sont souvent tués ou grièvement blessés par leurs tentatives de panique pour s’échapper, causant ainsi des dommages incalculables aux clôtures et aux limites des champs.

« Les chiens chassant les brebis et les agneaux peuvent causer des problèmes de mauvaise maternité, les agneaux mourant de faim ou d’hypothermie lorsqu’ils sont séparés de leur mère et ne parviennent pas à la retrouver. »