Les propriétaires de la Super League européenne, y compris les Glazers de Man United à Stan Kroenke à Arsenal et John Henry à Liverpool, valent au total 70 milliards de livres sterling et visent à devenir encore plus riches.

Des plans pour la controversée Super League européenne sont en cours malgré une condamnation généralisée dans la communauté du football.

Douze des plus grands clubs d’Europe se sont engagés à planifier une compétition de séparation qui leur permettrait de bénéficier financièrement.

Florentino Perez dirige la Super League européenne, qui envisage de déchirer l’idée de méritocratie du football

Les soi-disant “ six grands ” de la Premier League se sont tous inscrits même si seuls deux d’entre eux sont dans le top quatre.

Les équipes devraient gagner beaucoup d’argent étant donné qu’il y a un pot de 4,6 milliards de livres sterling soutenu par JP Morgan. Cela signifie que même si votre équipe – ou un fondateur – perd chaque partie, elle gagnera 130 millions de livres sterling.

Les champions pourraient accumuler 212 millions de livres sterling s’ils gagnent chaque match et cela commencera dès «dès que possible».

Il y a d’énormes sommes d’argent impliquées dans l’un des principaux arguments de vente, c’est que tous les membres fondateurs seront assurés d’être impliqués année après année.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Les clubs eux-mêmes sont parmi les plus riches du jeu avec des propriétaires valant des milliards.

Ici, talkSPORT.com examine la valeur de chaque propriétaire de club alors qu’il tente de gagner encore plus d’argent – le genre de chiffres dont le fan de match ordinaire ne peut que rêver.

AC Milan – Elliott Management Corporation / Paul Singer (3,1 milliards de livres sterling)

Une société d’investissement américaine créée en 1977 par Paul Singer, qui en est le PDG.

Au 31 décembre 2020, Elliott gérait environ 41,8 milliards de dollars d’actifs. La société emploie un personnel de 468 personnes, dont 167 professionnels de l’investissement, dans son siège en Floride et ses bureaux affiliés ailleurs aux États-Unis, en Europe et en Asie.

En avril 2017, Li Yonghong, un homme d’affaires chinois, a acquis l’AC Milan pour 740 millions d’euros à Silvio Berlusconi.

Le rachat a été financé par des prêts à intérêt élevé de plus de 300 millions d’euros d’Elliott. M. Li a fait défaut sur le prêt un an plus tard, donnant à la société d’investissement le contrôle du club.

Elliott Management Corporation, fondée par Paul Singer, est propriétaire de l’AC Milan depuis 2018

Arsenal – Stan Kroenke (6,8 milliards de livres sterling)

Kroenke a épousé l’héritière de Walmart Ann Walton en 1974 et a ensuite fondé Kroenke Group en 1983, qui est une société de développement immobilier.

Il s’est d’abord impliqué dans Arsenal en 2007 avant d’en prendre le contrôle majoritaire en 2011.

Kroenke est également propriétaire de l’équipe LA Rams NFL, qu’il a transférée de St Louis en 2016.

Kroenke – connu sous le nom de “ Stan silencieux ” – est rarement vu dans le nord de Londres et il ne serait pas surprenant qu’il apparaisse qu’il ne connaisse pas les règles du football

Atletico Madrid – Miguel Angel Gil Marin (206 millions de livres sterling)

Le politicien et homme d’affaires Jesus Gil est devenu président du club en 1987 jusqu’à sa démission en 2003.

Son fils, Gil Marin, est l’actionnaire majoritaire du club de LaLiga avec 51% et en est le PDG depuis 1993.

Idan Ofer détient environ 30% du club après avoir augmenté sa participation en 2017 après avoir acheté 17% à Wanda.

.

Miguel Angel Gil Marin est l’actionnaire majoritaire de l’Atletico ayant succédé à son père

Barcelone (3,4 milliards £)

Le club catalan est mis en place de la même manière que le Real Madrid où les membres du club élisent un président et est une association enregistrée plutôt que d’avoir un propriétaire.

Il s’agit actuellement de l’avocate Joan Laporta, 58 ans, qui a remporté les élections en mars en tant que successeur de Josep Maria Bartomeu.

En janvier, il a déclaré dans une interview: «Je pense que la Super League européenne est en train de tuer l’industrie du football.

«C’est juste une question d’argent. Mais c’est mon opinion personnelle et c’est d’après ce que j’ai lu de ce qui en est sorti.

«J’ai très peu d’informations détaillées sur l’organisation de la compétition. Mais je suis plutôt d’avis que l’argent n’est pas tout. »

Barcelone est l’une des équipes les plus soutenues au monde et est classée comme le club le plus précieux du football mondial à 3,4 milliards de livres sterling.

.

Laporta a récemment remporté les élections présidentielles de Barcelone, avec l’implication du club approuvée par son prédécesseur

Chelsea – Roman Abramovich (8,5 milliards de livres sterling)

Abramovich a acheté Chelsea pour 140 millions de livres sterling en 2003 et a supervisé un énorme investissement dans l’équipe qui a apporté un grand succès au club.

Des titres de Premier League, des FA Cup et des succès européens ont tous été obtenus dans les années qui ont suivi.

Il a vendu sa participation dans la société gazière russe Gazprom en 2005 et détient des participations dans des sociétés sidérurgiques et de nickel parmi ses autres entreprises commerciales.

.

Abramovich a acheté Chelsea en 2003 et a apporté un grand succès au club

Inter – Zhang Jindong (5,2 milliards de livres sterling)

L’entrepreneur milliardaire chinois est surtout connu comme le plus grand actionnaire de suning.com, l’un des plus grands détaillants non gouvernementaux du pays.

En 2016, il a acquis une participation majoritaire dans Inter, via sa holding privée Suning Holdings Group.

.

Zhang Jindong a acheté une participation majoritaire dans le club de Serie A en 2016

Juventus – Famille Agnelli (10,3 milliards £)

Le propriétaire de la FIAT, Edoardo Agnelli, a pris le contrôle du club en 1923 et il est resté sous le contrôle de la famille depuis.

La famille a également investi dans Ferrari, Lancia, Alfa Romeo et Chrysler.

La Juventus appartient à la société holding cotée en bourse Exor, qui possède un actif total de près de 150 milliards de livres sterling.

Andrea Agnelli est l’actuel président de la Juventus et il a été l’une des figures de proue des plans de la Super League européenne.

.

Agnelli est l’actuel président de la Juventus et le meneur de la formation d’une ligue séparatiste qui menace de déchirer le cœur du football de compétition.

Liverpool – John W. Henry (2,35 milliards de livres sterling)

La société de Henry Fenway Sports Group a acheté Liverpool en 2010 et il possède également l’équipe de baseball des Boston Red Sox.

L’Américain a fondé John W. Henry & Company, une société de gestion de placements.

Comme d’autres propriétaires, il est resté silencieux et a plutôt choisi de laisser Joel Glazer, un rival de Man United, publier sa déclaration sur le site officiel de Liverpool lorsque les plans pour la Super League ont été annoncés.

.

Le propriétaire américain de Liverpool, John W Henry, a fait pression pour la Super League

Man City – Sheikh Mansour (23,3 milliards de livres sterling)

Mansour est le vice-Premier ministre des Émirats arabes unis et demi-frère de l’actuel président des Émirats arabes unis, Khalifa bin Zayed Al Nayhan.

Il est président de l’International Petroleum Investment Company et détient également une participation dans Virgin Galactic.

Il est également propriétaire de la Abu Dhabi Media Investment Corporation.

Mansour a achevé une reprise du club en 2008 et a investi d’énormes investissements dans le club.

Depuis qu’il est devenu le propriétaire de Man City, ils ont remporté quatre titres de Premier League.

.

Sheikh Mansour a finalisé son achat de Man City en 2008 et a transformé le club en une puissance européenne

Manchester United – The Glazers (3,6 milliards de livres sterling)

Malcolm Glazer a progressivement acheté des parts du club entre 2003 et 2005 pour finaliser son rachat.

Il a fait fortune dans l’immobilier, la banque et la santé avant sa mort en 2014. Ses fils, Avram et Joel, sont depuis devenus coprésidents.

C’est Joel qui a déclaré: «En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour le reste du monde. pyramide du football. »

.

Joel Glazer (à droite) avec son frère Avram, a été l’un des principaux instigateurs de la compétition d’échappée et sera vice-président de l’ESL

Real Madrid (3,4 milliards de livres sterling)

Le Real Madrid est organisé comme une association enregistrée, ce qui signifie qu’il appartient aux membres qui élisent un président de club.

Ce président est actuellement Florentino Perez, qui est le nouveau président de la Super League européenne.

Il partage son temps à la tête de la plus grande entreprise de construction d’Espagne, Grupo, et de l’équipe de la Liga, Forbes estimant sa valeur personnelle à 2,2 milliards de dollars.

Le président du club ne peut pas investir son propre argent dans le club et doit dépenser les revenus qu’il génère grâce à la marchandise, aux droits de télévision et à la vente de billets.

Selon Delottie, Madrid est le deuxième club le plus riche du football mondial, générant un chiffre d’affaires de plus de 600 millions de livres l’année dernière.

Forbes estime que le club a une valeur actuelle de 3,4 milliards de livres sterling.

Florentino Perez est l’actuel président du Real Madrid et est un milliardaire autodidacte

Tottenham – Joe Lewis (3,6 milliards de livres sterling)

La Société nationale d’investissement anglaise (ENIC), dont Lewis, 84 ans, détient 70,6%, a acheté une participation majoritaire dans Tottenham en 2001 à Alan Sugar.

Il est le principal investisseur du groupe Tavistock, qui possède plus de 200 sociétés allant d’équipes sportives, sociétés d’énergie, restaurants et propriétés de luxe.

Joe Lewis est impliqué avec Tottenham depuis 2001 mais est rarement vu à White Hart Lane