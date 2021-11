Les propriétaires de LG Smart TV bénéficieront d’un essai gratuit de 3 mois d’Apple TV+

Les propriétaires de LG Smart TV pourront bientôt obtenir un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+. Apple et LG mettent l’essai gratuit à la disposition de ceux qui ont acheté des téléviseurs compatibles dès 2016…

La société a annoncé l’offre aujourd’hui.

À partir du 15 novembre, les propriétaires de LG Smart TV dans plus de quatre-vingts pays pourront profiter gratuitement d’Apple TV+ pendant leurs trois premiers mois. La promotion s’applique à tous les modèles LG Smart TV 2016-2021, 8K et 4K compatibles et est disponible pour les propriétaires de téléviseurs LG qui s’inscrivent à la promotion Apple TV+ avant le 13 février 2022.

L’offre est échangeable en suivant simplement les instructions à l’écran dans le LG Content Store ou en cliquant sur la bannière publicitaire Apple TV+ dans le menu d’accueil LG TV […]

Pour profiter au maximum de la programmation Apple TV+, les téléviseurs intelligents LG sont équipés des meilleures technologies d’image et de son. Les téléviseurs LG prennent en charge le son Dolby Vision IQ et Dolby Atmos pour garantir l’expérience visuelle et audio la plus immersive lors de la diffusion en continu des nombreux titres Apple TV+ maîtrisés avec les technologies de pointe de Dolby.

Pour ajouter encore plus de confort à l’expérience de visionnage sur les modèles 2018 et ultérieurs, LG Magic Remote rend la navigation et la sélection de contenu sur Apple TV+ incroyablement intuitives et faciles. Les téléspectateurs de LG TV peuvent pointer, cliquer et faire défiler avec le contrôleur sensible au mouvement ou utiliser des commandes vocales avec le microphone intégré pour rechercher, découvrir et commencer à regarder rapidement du contenu de qualité sur le service de diffusion en continu d’Apple, mondialement populaire.3