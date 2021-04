Les propriétaires de Liverpool et de Manchester United “ n’aiment pas leurs clubs ”, a déclaré l’ancien président de Newcastle à talkSPORT au milieu des manifestations de la Super League européenne contre John W Henry et Glazers

Les propriétaires de Liverpool et de Manchester United n’aiment pas leurs clubs et considèrent leurs affaires comme “ la seule affaire ” au milieu de la fureur de l’effondrement de la controversée Super League.

C’est selon le président à vie de Newcastle United et ancien président, Sir John Hall, qui insiste sur le fait que les motivations de John W Henry et de la famille Glazer sont purement financières et non par passion pour l’équipe ou par amour du jeu anglais.

Rex

Sir John Hall, comme beaucoup d’entre nous, n’était pas satisfait des projets controversés d’une ligue séparatiste

Le duo susmentionné, ainsi qu’Arsenal, Chelsea, Man City et Tottenham se sont tous inscrits pour rejoindre la ligue séparatiste dimanche dernier.

Mais après une réaction spectaculaire à l’actualité du football, les six clubs se sont retirés des propositions radicales à peine 48 heures plus tard.

Et Hall – comme la grande majorité des joueurs de football – était fermement opposé à la perspective de la formation de ce type de nouvelle compétition.

Il a déclaré jeudi à l’animateur de talkSPORT, Jim White: «J’étais très en colère contre eux. Prendre soin d’eux-mêmes et de personne d’autre.

.

Liverpool et les six autres grands propriétaires de clubs se sont aliénés des fans

«Je suppose que si vous prenez du recul – ces gens sont assez malins – cela ne vient pas de se produire maintenant, cela se produit depuis un certain temps.

«Je suppose que le virus a accéléré la pression sur eux pour obtenir une super ligue [going] pour se protéger. »

Les six clubs ont depuis présenté des excuses pour leurs actions, notamment le propriétaire de Liverpool, John W Henry, qui a déclaré dans un message vidéo qu’il avait “ laissé tomber les fans ”.

Mais Hall insiste sur le fait que les méga riches propriétaires forment un attachement personnel aux clubs de football qu’ils dirigent n’est tout simplement pas exact.

talkSPORT

Jim White a parlé en détail avec Hall du fiasco de la Super League

Interrogé par Jim White sur la question de savoir si des gens comme Henry et ses co ‘aiment leurs clubs’, il a déclaré: «Non, non – c’est une entreprise – c’est ce qu’ils sont venus.

«Ils sont venus parce qu’ils pouvaient voir comment ils pouvaient gagner de l’argent.

«Je pense que les Américains sont venus il y a des années et des années dans les clubs et qu’ils avaient une vision du football au-delà de ce à quoi nous avions pensé au Royaume-Uni.

«Ils regardaient les clubs comme une marque mondiale. Je pense que cela a toujours été leur intention en ce qui concerne ce qu’ils mettent sur la table en ce moment.

Nouvelles

Solskjaer affronte les manifestants de Man United, partout si le Celtic, les Rangers rejoignent une nouvelle ligue

trop tôt

“ Trop tôt ” pour que Mason reçoive un poste chez les Spurs alors que Bielsa de Leeds basculait pour le rôle

colère

Solskjaer calme les manifestants qui écrasent le terrain d’entraînement du club lors d’un rassemblement contre les vitriers

révélé

Réaction de la Super League européenne alors que les chefs de club des “ six grands ” sont dépouillés de leurs rôles au PL

projet

Le Celtic et les Rangers rejoignant la Super League britannique “ tueraient ” le football écossais

De défi

Perez dit que la Super League n’est “ pas morte ” et suggère même que les fans de Chelsea ont été plantés

Il a poursuivi: «Et s’ils pouvaient obtenir un soutien pour une idée – qu’ils avaient eue – ils en auraient fait des millions.

«Et vous devez vous poser la question de savoir s’ils avaient dépassé la Super League, alors où cela s’arrête-t-il?

«Ensuite, ils seraient d’accord entre eux sur les joueurs et combien ils vont payer.

«Les fans ont fait la bonne chose en se levant et en arrêtant cela [from happening]. »

Les fans de Manchester United se rassemblent au terrain d’entraînement de Carrington alors qu’ils protestent contre les vitriers

Les commentaires de Hall interviennent après une semaine de montagnes russes pour le football, qui a abouti à des manifestations de supporters contre leur propriété dans tout le pays.

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a rejoint les fans des Reds cette semaine pour appeler Henry à quitter Anfield et à “ trouver un autre acheteur ”, tandis que les fans de Chelsea se sont rassemblés par milliers pour protester contre les plans de la Super League et ont célébré la nouvelle du retrait des Blues.

Les supporters d’Arsenal prévoient une manifestation de masse contre le propriétaire détesté Stan Kroenke vendredi avant leur affrontement en Premier League contre Everton, tandis que Ole Gunnar Solskjaer a été contraint d’intervenir vendredi lorsqu’un groupe de fans de Manchester United a fait irruption dans le terrain d’entraînement du club de Carrington avec des anti- Bannières Glazer