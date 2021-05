Les propriétaires de MacBook Pro 2011 au Québec peuvent désormais obtenir un remboursement de réparation après un procès

Un recours collectif intenté au Québec, au Canada, en 2014, a fait valoir que plusieurs propriétaires de modèles 15 pouces et 17 pouces du MacBook Pro 2011 ont été contraints de payer pour la réparation des GPU AMD défectueux. Près de sept ans plus tard, le tribunal canadien a finalement approuvé un règlement concernant cette affaire, ce qui obligera Apple à rembourser les consommateurs concernés.

Tel que rapporté par PCMag, le règlement a été confirmé cette semaine par la Cour supérieure de la province de Québec. Il stipule que toute personne ayant acheté un MacBook Pro 2011 15 pouces et 17 pouces avec un GPU AMD et résidant au Québec est éligible au remboursement de toute réparation connexe payée hors garantie.

À ce moment-là, nous avons signalé que «le procès soutient que les clients ont été contraints de payer jusqu’à 600 $ en frais de remplacement hors garantie», tandis qu’Apple refusait d’offrir des réparations gratuites pour ce problème. Le règlement définit que les propriétaires de MacBook Pro 2011 concernés peuvent obtenir 175 $ CAD pour tous les problèmes qu’ils ont rencontrés, en plus du remboursement intégral des autres frais de réparation.

Les utilisateurs d’ordinateurs portables affectés peuvent rencontrer des dysfonctionnements dans le GPU dédié de la machine, ce qui peut rendre l’ordinateur complètement inutilisable en raison de problèmes graphiques. Cela inclut une distorsion d’écran sévère, une pixellisation, des artefacts graphiques et des effets fantômes.

La page Web de règlement sera mise à jour dans les prochains jours avec plus de détails afin que les consommateurs concernés puissent demander un remboursement. Au total, Apple a accepté de payer 5 344 575,00 $ en règlement du recours collectif. En plus de rembourser ceux qui possèdent les modèles de MacBook Pro 2011 concernés et qui vivent au Québec, la page Web indique que toute personne ayant acheté l’un de ces modèles là-bas sera également admissible à un remboursement.

