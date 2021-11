Les propriétaires de MacBook Pro M1 Pro et M1 Max se plaignent de plantages lors de la lecture de vidéos YouTube HDR

Certains propriétaires de MacBook Pro 14 et 16 pouces ont rencontré des plantages du noyau lorsqu’ils regardaient des vidéos HDR sur YouTube, selon un certain nombre de plaintes sur les forums MacRumors.



Comme expliqué par le lecteur de MacRumors Cababah, regarder une vidéo YouTube HDR dans Safari, puis faire défiler les commentaires entraîne une erreur de noyau sur macOS Monterey 12.0.1. Regarder YouTube en plein écran, puis quitter le mode plein écran peut également provoquer l’erreur, et cela peut affecter principalement les machines de 16 Go, bien que les modèles de 32 Go/64 Go puissent également être affectés.

D’autres lecteurs de MacRumors ont pu reproduire l’erreur, ce qui semble se produire après avoir regardé quelques vidéos YouTube. Du lecteur de MacRumors Spiritedaway :

Cela m’est également arrivé, la vidéo YouTube 4K HDR sur Safari. Après avoir fermé la lecture en plein écran, le Mac s’éteint complètement et redémarre. M1 Pro 16″. Je peux à peu près le faire à chaque fois

Du lecteur de MacRumors Sam.b1 :

J’obtiens la même erreur dans les mêmes conditions, lecture YouTube 4k HDR sur Safari/Chrome. Au début, je pensais qu’il pouvait s’agir d’un bug de Chrome, mais il s’est également écrasé dans Safari. J’utilise Monterey 12.0.1, 16 pouces M1 Max avec 32 Go de RAM. Je n’ai pas encore essayé les solutions de contournement. Je pense que je devrais juste l’échanger, pas sûr.

Certains propriétaires de MacBook Pro pensent qu’il s’agit d’un problème de décodage AV1, mais on ne sait pas encore quel est le problème spécifique ou s’il s’agit d’un problème qui peut être résolu dans une mise à jour logicielle. Tous les propriétaires de MacBook Pro ne voient pas ce problème, mais nous avons pu le reproduire lors de nos propres tests.

La version bêta de ‌macOS Monterey‌ 12.1 peut résoudre le problème car certains utilisateurs signalent une amélioration des performances après la mise à jour. Si vous rencontrez le même problème avec YouTube, faites-le nous savoir dans les commentaires.

