Les propriétaires de MacBook Pro remarquent un défilement plus fluide de ProMotion Safari après l’installation de macOS Monterey 12.2

Un certain nombre de propriétaires de MacBook Pro 14 et 16 pouces disposant d’une machine prenant en charge ProMotion signalent un défilement et des performances Safari plus fluides depuis l’installation de la version bêta de macOS 12.2, suggérant que la prise en charge de ProMotion fonctionne enfin comme prévu.



Après la mise à niveau, plusieurs membres du forum MacRumors ont déclaré que ProMotion était fonctionnel et avait amélioré l’expérience Safari sur leurs machines.

Depuis le lancement des modèles mini-LED MacBook Pro en octobre, il y a eu des plaintes concernant le défilement Safari et un manque de prise en charge de ProMotion. ProMotion a fonctionné et fonctionnel pour certaines applications sur Mac, mais pas pour d’autres, et Safari est l’une de ces applications où cela ne fonctionnait pas comme prévu.

Les propriétaires de MacBook Pro qui ont remarqué le manque de ProMotion pourront obtenir une expérience de défilement Safari plus fluide et plus fluide lors de la mise à niveau vers macOS Monterey 12.2. La mise à jour est disponible pour les développeurs à l’heure actuelle, et une version bêta publique sera probablement publiée dans un proche avenir.

Comme la version bêta vient de sortir aujourd’hui, il faudra au moins quelques semaines avant que la mise à jour logicielle ne soit lancée publiquement.

