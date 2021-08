Les propriétaires de magasins de cartes qui ont refusé de fermer pendant le verrouillage ont été condamnés à une amende de 35 000 £ ⋆ .

Alasdair Walker-Cox, 54 ans, et sa femme Lydia, 50 ans, ont été pénalisés pour avoir enfreint les règles sur les coronavirus (Photo: SWNS)

Les propriétaires d’une boutique de cartes-cadeaux qui ont refusé de fermer pendant le verrouillage après avoir soutenu avoir vendu les mêmes articles que WHSmith ont été condamnés à une amende de 35 000 £ par les magistrats.

Alasdair Walker-Cox, 54 ans, et sa femme Lydia, 50 ans, ont été pénalisés pour avoir enfreint les règles sur les coronavirus après être restés ouverts malgré l’ordre de fermer des magasins non essentiels.

Ils ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient rien fait de mal parce qu’ils vendaient des produits essentiels tels que des journaux, des collations et des produits de boulangerie, et ont déclaré qu’ils préféraient aller en prison plutôt que de fermer.

Les services de réglementation du Worcestershire les ont frappés de sept amendes distinctes après leur avoir ordonné de fermer les portes de Grace Cards and Books à Droitwich, Worcestershire.

Le couple a d’abord été condamné à une amende de 1 000 £ en novembre dernier et a accumulé 20 000 £ de pénalités pour avoir maintenu son magasin ouvert, comme l’a rapporté Metro en février.

M. Walker-Cox a été jugé devant le tribunal de première instance de Kidderminster pour nier ne pas avoir respecté le règlement sur la protection de la santé (coronavirus, restrictions).

Mais il a été reconnu coupable des accusations et s’est vu infliger une amende de 5 000 £ pour chaque infraction, pour un total de 35 000 £, hier.

Lors de la condamnation, le juge de district Ian Strongman a déclaré: ” Les produits que M. Walker-Cox avait dans son magasin n’étaient pas ceux d’un détaillant alimentaire mais ceux d’un confiseur.

« Par exemple, si vous vendez un bar Mars dans un magasin, vous n’êtes pas un détaillant alimentaire. Encore une fois, s’il se trouve qu’un magasin vend quelques journaux, ce n’est pas un marchand de journaux.

«C’est un magasin de cartes et de livres qui vend quelques journaux.

« A cette occasion, l’autorité locale a eu raison de signifier les avis d’interdiction.

‘Il s’en est chargé.’

Témoignant, Walker-Cox, dont l’épouse Lydia était assise dans la galerie publique, a expliqué au tribunal comment ils avaient comparé leur entreprise à d’autres comme WHSmith et ont décidé de rester ouvert.

Il a déclaré: «Nous avons remarqué que WHSmith était ouvert et nous leur avons vendu des articles similaires, nous sommes donc restés ouverts. Nous pourrions augmenter nos offres de biens essentiels.

«Nous avons beaucoup de matériel de fabrication de gâteaux et nous avons vendu des boissons avant le verrouillage et apporté un réfrigérateur Coca-Cola plus tôt cette année.

«Il a été rejeté par le conseil comme n’étant pas essentiel.

«Après une visite le 19 février du conseil, nous avons demandé des conseils au conseil sur la façon dont nous pourrions faire pour être une offre essentielle.

“Ce conseil n’a pas été reçu.”

