Les propriétaires de Nest Audio souffrent de la mauvaise lecture de podcasts par l’Assistant

Nest Audio a apporté aux utilisateurs une expérience considérablement améliorée par rapport au Google Home d’origine, car vous disposez désormais d’un design plus élégant et de haut-parleurs améliorés. C’est également le dernier haut-parleur à fournir un accès rapide et facile à Google Assistant, sans avoir à décrocher votre téléphone juste pour allumer les lumières. Il semble que dans certains cas de quelques propriétaires de Nest Audio, l’Assistant Google ne comprend pas correctement les demandes de lecture de podcasts.

Utilisateurs du sous-programme Google Home, tels que trouvés par 9to5Google, ont demandé aux alentours de voir si d’autres rencontraient des problèmes avec l’Assistant ne lisant pas les bons podcasts. Dans certains cas, un utilisateur demande à jouer le Podcast de NPR Politics seulement pour avoir Le Quotidien commencer à jouer à la place.

Avec ceux qui utilisent le Google Nest Hub, il est un peu plus facile de résoudre un problème, car vous pouvez simplement interagir avec l’écran pour choisir le bon podcast. Cependant, ceux qui utilisent uniquement Nest Audio ou certains des meilleurs haut-parleurs de l’Assistant Google sont frustrés.

Il semble qu’il n’y ait pas de correctif officiel disponible pour ce problème, mais certains ont trouvé que dire à l’Assistant de « Lire le podcast Android Central » à partir de votre téléphone aboutit aux bons résultats. Une autre solution de contournement consiste à télécharger et à vous connecter à l’application Google Podcasts, puis à diffuser le contenu multimédia de votre téléphone vers le haut-parleur approprié.

Bien que Google n’ait pas été informé de ce qui se passe réellement, le problème a été soulevé sur les forums d’aide Google Nest. Un expert produit a remonté le problème décrit, mais suggère de laisser des commentaires via votre haut-parleur si les problèmes persistent.