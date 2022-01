Les propriétaires de Newcastle diront aux joueurs et aux entraîneurs de « se réveiller » après avoir humilié la sortie de la FA Cup aux mains de Cambridge United alors que les Magpies doivent signer le remplacement de Callum Wilson blessé

La signature de Kieran Trippier est un bon début dans la fenêtre des transferts pour Newcastle, mais ils doivent continuer à agir vite.

C’est le point de vue de Gabby Agbonlahor, qui pense que leur sortie humiliante de la FA Cup aux mains de Cambridge United montre qu’ils doivent recruter un autre attaquant à la lumière de Callum Wilson étant mis à l’écart pour les deux prochains mois.

.

Cambridge est le toast des Toon alors qu’ils ont eu raison de Newcastle

.

La misère de Newcastle ne montre aucun signe de fin

Newcastle n’a pas réussi à trouver le chemin des filets contre ses adversaires de League One malgré 23 tirs, dont neuf cadrés.

Et la blessure au mollet de Wilson signifie que les buts pourraient être très difficiles à atteindre dans leur tentative de rester en Premier League.

« C’est une période inquiétante pour Newcastle », a déclaré Agbonlahor lors de GameDay: Your Verdict. «Ils ont réussi 23 tirs mais aucun but contre une équipe de League One.

« Callum Wilson est absent depuis deux mois, cela fait huit matchs de Premier League… Une victoire en 28 matchs pour Newcastle, si je suis un fan de Newcastle, je suis très inquiet.

.

Wilson est absent depuis qu’il s’est blessé au mollet contre Manchester United le 27 décembre et devrait rater encore plus de matchs.

« C’est bien d’amener Trippier mais il ne peut fournir des centres qu’aux joueurs qui peuvent le mettre au fond du filet. 23 tirs et aucun but montrent simplement qu’ils doivent remplacer Callum Wilson.

« Ils ont hâte qu’il revienne et qu’il leur reste neuf ou dix matchs, ils doivent recruter un attaquant le plus tôt possible. »

Il est entendu que les propriétaires des Magpies Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi ainsi que le président Yasir Al-Rumayyan sont ensuite allés dans les vestiaires pour parler aux joueurs et au staff technique.

Le manager Eddie Howe a déclaré qu’ils avaient laissé des messages de soutien appréciés par l’équipe. Cependant, Agbonlahor pense que la conversation s’est déroulée très, très différemment.

.

C’est sûrement le moment le plus bas que Newcastle ait connu depuis que le club a changé de propriétaire en octobre

Il a ajouté : « Je pense que les propriétaires sont entrés là-bas et leur ont dit ‘Asseyez-vous, écoutez attentivement, réveillez-vous. Tous les joueurs, le staff technique, réveillez-vous ! Nous investissons beaucoup dans ce club de football, nous allons faire venir de nouveaux joueurs pour vous donner un coup de main mais vous devez vous réveiller.

« Newcastle ne devrait pas perdre contre Cambridge. Ils avaient une équipe très forte, ils ne devraient pas perdre ce match.

« Les propriétaires de Newcastle leur diront ‘réveillez-vous, vous devez gagner votre prochain match.’ Pas « nous allons le laisser jusqu’à ce que nous ayons signé trois ou quatre joueurs supplémentaires ».

«Leur prochain match est un must, le match d’après est un must.

« Ne vous méprenez pas, si Newcastle recrute les bons joueurs, je pense qu’ils resteront debout. Je fais vraiment. Pour moi, Watford est l’équipe la plus pauvre et n’aura pas les fonds pour constituer une équipe comme Newcastle.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

BETFAIR offre aux nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £ – RÉCLAMEZ ICI

Placez un pari de 10 £ sur le football (du 7 au 15 janvier), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org