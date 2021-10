Les propriétaires de Newcastle ont un allié de Jose Mourinho sur la liste restreinte pour un rôle transformateur, insistent Sky Sports

Newcastle semble prêt à aller dans la direction d’un directeur sportif sous le nouveau propriétaire du club et, une source digne de confiance a révélé un candidat qui figure définitivement sur la liste restreinte des Magpies.

Le club de Tyneside a été repris la semaine dernière par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour 305 millions de livres sterling. Le consortium soutenu par l’Arabie saoudite a pris une participation de 80%, tandis que PCP Capital Partners et RB Sports & Media détiennent le reste.

Newcastle est désormais devenu le club le plus riche du football mondial. Et déjà ils ont été liés avec une foule de nouveaux joueurs, dirigeants et directeurs sportifs.

Les nouveaux propriétaires chercheraient à remplacer le patron Steve Bruce, qui prendra en charge son 1000e match s’il est toujours en charge contre les Spurs ce week-end.

Le directeur adjoint Graeme Jones est sur le point d’intervenir. Mais alors que le club recherche un nouvel entraîneur, il souhaite également un nouveau directeur sportif.

Et, selon The Chronicle, un homme expérimenté semblait être aux commandes.

Le responsable des sports et du développement du club russe du FC Lokomotiv Moscou, Ralf Rangnick, est devenu une cible potentielle.

Mais maintenant, Sky Sports dit que le club a ciblé l’ancien chef de Lille et Monaco Luis Campos.

Campos, qui est un ami proche de Jose Mourinho, était une cible pour Man Utd avant de décider de nommer de l’intérieur avec John Murtough.

Campos, 57 ans, est un ancien manager, devenu éclaireur et maintenant directeur du football. Son bilan est superbe avec Kylian Mbappe, Fabinho et Bernardo Silva parmi les joueurs qu’il a développés.

Robinho, Eto’o ou Johnson ? Quel exemple suivra Newcastle avec sa richesse nouvellement acquise ?

Le « magicien des plus-values ​​»

Son travail à Lille, vainqueur du titre de Ligue 1 la saison dernière, n’est pas non plus passé inaperçu. Il a aidé Renato Sanches, Jonathan Ikone et Zeki Celik à atteindre de nouveaux sommets.

Et le journaliste de Sky, Gary Cotterill, a déclaré que Campos était une cible pour Newcastle, qui souhaite nommer un directeur sportif.

« Il y en a quelques-uns sur la liste et l’un d’entre eux est Luis Campos. C’est un directeur sportif qui a beaucoup de succès et il est connu comme le « magicien des plus-values » car il a cette habitude de trouver des joueurs pour rien et d’en faire des superstars », a déclaré Cotterill.

«Il a réalisé plus de 500 millions de livres sterling de contrats avec des joueurs au cours des sept ou huit dernières années. Les joueurs qu’il a trouvés sont Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Fabino, Thomas Lemar, Anthony Martial et Nicolas Pepe.

« Mais en plus de cela, Campos a mené deux équipes françaises aux seuls titres de champion de France, en dehors du PSG au cours des neuf dernières années. Il a d’abord mené Monaco au titre puis la saison dernière avec Lille. Il était le directeur sportif là-bas et a trouvé tous ces joueurs.

«Je crois comprendre qu’il est pris en considération à Newcastle. Et il tient à parler à Newcastle, mais c’est à un stade très précoce.

