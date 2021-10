Les propriétaires de Newcastle s’affrontent pour un nom sur la liste restreinte de cinq managers

Les nouveaux propriétaires de Newcastle United ont atteint leur première pierre d’achoppement majeure après que des hauts responsables se soient affrontés sur l’idée de nommer Frank Lampard au poste de directeur, selon un rapport.

Désormais le club le plus riche du football mondial, Newcastle United devraient remanier leur personnel de fond en comble. Alors que le turn-over des joueurs devra attendre janvier, un nouveau manager devrait être nommé dans les prochains jours ou semaines.

Le patron actuel, Steve Bruce, reste à la barre et est sur le point de prendre en charge son 1000e match dans le match de gestion contre Tottenham dimanche. Cependant, de nombreux rapports ont prédit que ce sera le dernier acte de Bruce à St. James’ Park.

L’attention se tournera rapidement vers qui doit prendre les rênes. Celui qui sera choisi sera chargé de lancer le nouveau projet audacieux du club. De plus, ils seront en partie responsables de dépenser judicieusement un énorme coffre de guerre de transfert.

Plusieurs noms semblent déjà s’être déclarés hors de cause, notamment Brendan Rodgers et Rafael Benitez.

Mais selon l’Express, une liste de cinq candidats plus que compétents a été établie.

Ils revendiquent l’ancien patron de Chelsea Frank Lampard est rejoint sur la liste par Steven Gerrard, Eddie Howe, Lucien Favre et Antonio Conte.

C’est Lampard qui semble mener la course à l’heure actuelle, bien que cela ne plaise pas à certains officiels de Newcastle.

Citant le Telegraph, l’article affirme que Lampard est « poussé par certains ». Cependant, d’autres se méfient de la nomination de l’icône de Chelsea.

Cela aurait déclenché un « affrontement » une semaine seulement avec la nouvelle propriété saoudienne. Que Lampard puisse convaincre les voix dissidentes qu’il est la bonne personne pour diriger le projet, seul le temps nous le dira.

La recherche d’un attaquant de Newcastle trouve un tueur à gages au Danemark

Pendant ce temps, un objectif de janvier plutôt plus réaliste est passé dans le collimateur de Newcastle. Bien que West Ham doive être vaincu s’il veut signer l’attaquant en question, selon un rapport.

Des noms de la Premier League et de toute l’Europe ont établi des liens précoces. Mais selon Sport Witness, une option un peu plus sensée est apparue sur la liste de courses du club. Citant le média français Jeunes Footeux, il est affirmé que « Newcastle vise » l’attaquant danois de 22 ans, Jonas Wind.

Le tueur à gages de Copenhague a inscrit huit buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Debout à plus de 6 pieds 2 pouces, sa taille et son style physique sont considérés comme un ajustement naturel pour mener la ligne en Premier League.

Newcastle sont considérés comme « étroitement intéressés » par Wind, bien qu’ils soient confrontés à la concurrence de West Ham.

Les hommes de David Moyes dépendent fortement de Michail Antonio pour mener leur attaque. Si le vétéran succombe à une autre blessure aux ischio-jambiers, les marteaux resterait dangereusement à court d’options réelles à l’avant-centre.

Copenhague aurait demandé au moins 20 millions d’euros pour la signature de Wind.

