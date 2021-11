Les propriétaires de Newcastle sont «optimistes» de battre Chelsea pour atteindre l’objectif principal de transfert de janvier

Les propriétaires de Newcastle sont « optimistes » de battre Chelsea à leur objectif principal pour la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Les pies croupissent toujours dans la zone de relégation de la Premier League après leur tirage sans intérêt avec Brighton le samedi soir. Avec juste une différence de buts les gardant loin du fond, il est clair qu’un investissement est sérieusement nécessaire.

La nouvelle hiérarchie soutenue par les Saoudiens à St James’ Park n’a qu’une seule fenêtre de transfert pour bien faire les choses.

Il est donc crucial qu’ils recrutent judicieusement. Et ils visent un homme qui, selon eux, peut assurer la sécurité.

Selon Sport, leur acquisition de premier choix est Eden Hazard. Et ils croient qu’ils peuvent conclure un accord, malgré le fait que Chelsea cherche à re-signer son ancien homme vedette.

C’est parce que Hazard n’est pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Le rapport indique que le manager a perdu confiance en l’ailier.

Le joueur de 30 ans est tenu à l’écart de l’équipe par des stars plus jeunes. La paire brésilienne Vinicius Junior et Rodrygo, âgés respectivement de 21 et 20 ans, sont tous deux en tête dans l’ordre hiérarchique.

Par conséquent, le Real sera heureux de le laisser quitter le Santiago Bernabeu s’il reçoit une offre de Tyneside qu’il approuve.

Se débarrasser de l’international belge permettrait d’effacer un montant considérable de leur masse salariale. Il est leur joueur le mieux payé avec Gareth Bale.

Signer Hazard serait une déclaration majeure et bien qu’il n’ait pas été un succès dans la capitale espagnole, il devrait considérablement améliorer les chances de Newcastle.

Ancelotti a laissé la porte ouverte pour sa sortie. Il a récemment déclaré (via Goal): « Jamais dans ma carrière d’entraîneur je n’ai forcé un joueur à rester quand il voulait partir. À mon avis, cela ne fait aucun doute.

« Si un joueur veut partir, il partira. Il n’y a pas beaucoup de doute à ce sujet.

United a refusé Hazard

Certains rapports suggèrent que le Real a proposé Hazard aux équipes ces dernières semaines, y compris Newcastle.

Et Goal, citant des articles de la presse espagnole, a affirmé que Manchester United s’était vu offrir la possibilité de signer Hazard en janvier.

Cependant, les Red Devils ont refusé l’opportunité. Ce faisant, ils ont souligné deux problèmes clés entourant l’ailier.

Premièrement, les meilleures années de Hazard semblent être derrière lui. Et les chefs de United ont également noté le record de blessures de Hazard.

Le joueur de 30 ans a passé beaucoup de temps sur la touche depuis son arrivée à Madrid en juillet 2019. Il n’a jamais disputé plus de 16 matches de championnat en une seule campagne pour Los Blancos.

