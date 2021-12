Les propriétaires de OnePlus 6 et 6T reçoivent en cadeau une nouvelle mise à jour cette saison des vacances

Pas mal pour les téléphones de 2018

C’est difficile à imaginer, mais cela fait plus de trois ans que les OnePlus 6 et 6T sont arrivés sur le marché. Quelques générations avant que la société ne se lance la tête la première dans les prix phares, les deux téléphones représentaient certains des appareils Android les plus avantageux cette année-là. Bien qu’aucun des deux téléphones ne retienne l’attention aussi souvent qu’autrefois, OnePlus a rendu disponible une nouvelle version du logiciel dans la foulée de sa mise à jour Android 11 plus tôt cette année.

Les deux appareils reçoivent OxygenOS 11.1.2.2, bien que vous ne devriez pas vous attendre à des mises à niveau importantes avec cette nouvelle version. Le journal des modifications de OnePlus est simple et rapide : une modification de la mise à jour de sécurité de novembre ainsi que diverses corrections de bogues et améliorations de la stabilité. Ce n’est pas grand-chose, surtout si vous rencontrez un problème spécifique qui vous cause des maux de tête. Pourtant, pour quelques appareils qui entrent dans leur quatrième année sur le marché, recevoir de nouveaux logiciels devrait toujours être un motif de célébration.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

OnePlus a des antécédents assez inégaux en maintenant le développement actif pour les appareils plus anciens une fois qu’un nouveau produit phare brillant a été lancé. La société a annoncé quelques améliorations à sa stratégie de mise à jour plus tôt cette année, bien que son nouveau calendrier ne soit rétroactif qu’à la série OnePlus 8. Cela rend d’autant plus surprenant que l’un ou l’autre de ces appareils retienne l’attention des semaines avant le début de 2022 – même si ces notes de mise à jour sont sans surprise vagues.

Comme toujours, la société propose cette mise à jour à un plus petit groupe d’utilisateurs dans le monde avant de la suivre avec une OTA généralisée dans les prochains jours. Vous pouvez vous rendre sur les forums OnePlus pour consulter la liste complète – et incroyablement clairsemée – des modifications.

L’insaisissable Récap 2021 de YouTube Music veut affronter Spotify Wrapped

Très peu d’utilisateurs ont pu y accéder jusqu’à présent, cependant

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (739 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg