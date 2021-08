Les propriétaires de OnePlus 9 peuvent postuler dès maintenant pour ce programme bêta ultra-exclusif d’OxygenOS

OnePlus cherche à tester les nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS et a besoin de nouveaux volontaires techniquement avertis qui possèdent un OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro pour aider. L’espace est limité, donc toute personne vraiment intéressée à rejoindre la version bêta de OnePlus doit agir rapidement ; gardez juste à l’esprit que cela ressemble à un parcelle de travail.

Sur le forum OnePlus, un modérateur a décrit ce dont l’entreprise a besoin : une “équipe d’élite de membres de la communauté OnePlus” qui maintiendra le “secret absolu” lorsqu’ils testeront “les versions et les fonctionnalités des semaines, voire des mois avant leur diffusion publique”.

OnePlus aura toujours une version bêta publique sur toute la ligne que toute personne possédant le bon téléphone peut rejoindre. Mais comme son équipe l’a expliqué dans un précédent article sur le forum, de nombreuses personnes qui participent n’ont pas l’expertise nécessaire pour fournir des commentaires exploitables et utilisent simplement la version bêta de OnePlus comme pilote quotidien, ce qui signifie que les développeurs n’obtiennent pas les données dont ils ont besoin pour l’améliorer.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Compte tenu du moment choisi pour cette annonce, il est fort probable que les volontaires testeront les fonctionnalités d’OxygenOS 12 – le spin de OnePlus sur Android 12 – bien avant le lancement du skin Android plus tard cette année. Si cela vous semble attrayant et que vous publiez régulièrement sur les forums OnePlus, vous pouvez demander à rejoindre la bêta fermée OnePlus sur ce lien.

Si vous n’êtes pas un membre actif du forum OnePlus, il est peu probable que vous soyez choisi pour la bêta fermée OnePlus. Vous ne pouvez pas non plus participer si vous possédez un téléphone plus ancien comme le OnePlus 8. Votre meilleur pari serait de devenir actif avec la communauté maintenant et d’être prêt à faire du bénévolat l’été prochain avec le OnePlus 10 en main.

D’un autre côté, ce n’est pas grave si vous n’êtes pas intéressé à faire ce travail non rémunéré pour OnePlus. Profitez simplement du fait que vous possédez l’un des meilleurs téléphones Android aujourd’hui et qu’il bénéficiera probablement d’une mise à jour stable vers OxygenOS 12 plus tard cette année.

