Les propriétaires de Pixel 3 se retrouvent avec des téléphones maçonnés en raison d’un bogue aléatoire du “mode EDL”

De nombreux propriétaires de Google Pixel 3 et Pixel 3 XL ont été confrontés à un bug plutôt gênant qui rend leurs téléphones pratiquement inutilisables.

Le problème semble se produire de la même manière pour de nombreux utilisateurs concernés ; ils brancheront le téléphone pour charger, se coucheront et se réveilleront avec un appareil en brique. Les téléphones seront mis en mode de téléchargement d’urgence (EDL), qui est un mode de démarrage spécial pour les appareils Android avec des puces Qualcomm et peut être utilisé pour flasher, débloquer ou récupérer des données à partir d’un appareil.

Les téléphones Pixel 3 mis en mode EDL sont essentiellement rendus inutiles avec des écrans vides qui ne semblent pas fonctionner du tout. Les tentatives réussies de redémarrage des appareils les remettront simplement en mode EDL.

Les téléphones concernés peuvent toujours être chargés et, lorsqu’ils sont branchés sur un PC, sont identifiés comme “QUSB_BULK_CID” suivi d’un numéro de série.

Les rapports de bogue font le tour de Reddit et du forum d’assistance de Google depuis au moins décembre et semblent augmenter en fréquence.

Google semble être au courant du problème, comme indiqué par un Issue Tracker, mais il ne semble pas y avoir de solution viable. Un employé de Google a indiqué qu’il avait transmis le problème à l’équipe de développement “et mettra à jour ce problème avec plus d’informations dès qu’il sera disponible”, mais c’était en juin. Depuis lors, de plus en plus d’appareils semblent avoir été affectés sans aucune solution disponible.

Nous avons contacté Google pour toute mise à jour du problème, mais nous n’avons pas encore eu de réponse.

Il ne semble pas y avoir de cause identifiable au problème, mais les utilisateurs ont émis l’hypothèse que cela était dû à une mise à jour défectueuse. Pourtant, le problème semble apparaître de manière aléatoire et sans avertissement pour de nombreux propriétaires de Pixel 3 sur plusieurs mois.

Malheureusement, la plupart des appareils étant déjà hors garantie, il semble y avoir très peu de recours pour les utilisateurs concernés en dehors de payer une réparation auprès de Google, de tenter leur chance dans un magasin tiers ou d’opter pour l’un des meilleurs téléphones Android bon marché.

Ce n’est pas non plus le seul bogue qui a surgi de Google ces derniers temps, les utilisateurs se plaignant de problèmes de connexion RCS et d’alarmes qui ne se déclenchent pas dans l’application Google Clock.

