Les propriétaires de Pixel 3 signalent des téléphones maçonnés à un rythme alarmant

Le Pixel 6 ne ressemble à aucun téléphone que Google ait jamais sorti auparavant. Il a un design moderne qui correspond aux offres d’Apple et de Samsung. Google a également confirmé que le Pixel 6 sera le premier à proposer son propre chipset Tensor. Les utilisateurs d’Android ont de nombreuses raisons d’être enthousiasmés par le prochain Pixel, mais les dernières nouvelles pourraient les faire réfléchir. Ars Technica note qu’un nombre alarmant de propriétaires de Pixel 3 et Pixel 3 XL disent que leurs téléphones sont maçonnés.

Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon est 5 étoiles et il est à 25 % de réduction ! Prix ​​catalogue :199,00 $ Prix :149,00 $ Vous économisez :50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ces derniers mois, des dizaines de propriétaires de Pixel 3 ont signalé que leurs téléphones étaient morts de manière inattendue. Du propre suivi des problèmes de Google et des forums d’assistance au subreddit Google Pixel, leurs rapports sont étonnamment répandus. Pratiquement tous ces rapports décrivent le même problème. Un utilisateur de Pixel 3 essaie d’allumer son téléphone pour être accueilli par un écran noir. Certains utilisateurs voient un mode de récupération Qualcomm (EDL), mais il n’est pas possible de démarrer sur Android à partir de ce mode.

Les utilisateurs de Pixel 3 signalent des téléphones maçonnés

Voici le compte rendu d’un utilisateur de la façon dont le problème s’est présenté sur son Pixel 3 XL :

Mon Pixel 3 XL a “briqué” pendant la nuit et est devenu complètement insensible. Les étapes de dépannage habituelles consistant à maintenir le bouton d’alimentation ou les boutons d’alimentation + volume bas ne fonctionnent pas. Mon ordinateur reconnaît l’appareil en tant que QUSB_BULK_CID:xxxx_SN:xxxxxxxx. Lorsque je maintiens le bouton d’alimentation enfoncé pendant 15 secondes, l’ordinateur peut le détecter s’allumer / s’éteindre.

Sur le suivi des problèmes, les employés de Google ont demandé aux utilisateurs rencontrant des problèmes de générer et d’envoyer des rapports de bogues. Le seul problème est qu’ils ne peuvent pas réellement démarrer sur Android, ce qui rend cette étape impossible. De plus, il n’est pas non plus possible de faire clignoter Android sur un téléphone en brique de la manière recommandée.

Des mois plus tard, ce qui ne va pas n’est toujours pas tout à fait clair. Ars Technica suggère que le fait que les téléphones ne puissent pas récupérer indique probablement un problème matériel plutôt qu’un bogue logiciel. Un problème similaire a affecté les téléphones LG il y a quelques années, qui se sont retrouvés pris dans des cycles d’erreur sans fin de « boucle de démarrage ».

Google n’a pas encore publié de déclaration ni apporté de soulagement aux personnes concernées par le problème. Ars Technica souligne que Google a prolongé d’un an la garantie du Pixel 4 XL pour les problèmes liés à l’alimentation. Pendant ce temps, les Pixel 3 et Pixel 3 XL ont maintenant près de trois ans. Si vous avez acheté l’un ou l’autre des téléphones au lancement, votre garantie a déjà expiré. Si ces rapports continuent de surgir, nous ne serions pas surpris de voir Google proposer une solution similaire aux propriétaires de Pixel 3.