Les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro ne pourront pas utiliser deux fonctions d’appel pendant un certain temps

Google a confirmé avoir temporairement désactivé deux fonctionnalités d’appel du Pixel 6. Le filtrage des appels et la mise en attente pour moi sont désormais indisponibles en raison d’un bogue non révélé dans la mise à jour de sécurité du Pixel 6 de décembre 2021. On ne sait pas quand le bogue sera corrigé et les fonctionnalités restaurées.

Certains propriétaires de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont finalement obtenu le correctif de sécurité de décembre 2021 la semaine dernière. Cependant, certains attendent toujours et nous pouvons maintenant spéculer sur les raisons pour lesquelles Google retarde le déploiement. Google a confirmé que la mise à jour de sécurité contenait des bogues qui, pour une raison quelconque, ont obligé l’entreprise à désactiver deux fonctionnalités d’appel du Pixel 6 pendant une période indéterminée.

Peut-être que Google aurait dû continuer à travailler sur ce correctif.

Selon un article publié sur les forums d’assistance de Google, Hold For Me et Call Screening ont été mis en pause en raison d’un « bug dans la mise à jour Android de décembre ». Le message ajoute que l’équipe du logiciel Pixel « travaille activement à la résolution de ce problème ». Google n’a pas indiqué quel était le bogue qui l’avait poussé à désactiver les fonctionnalités d’appel, ni n’a proposé de calendrier pour la résolution du bogue.

Le filtrage d’appels permet à Google Assistant de répondre à tous les appels provenant de numéros qui ne font pas partie de vos contacts normaux, ce qui lui permet de filtrer les appels automatisés et les spammeurs évidents. Hold For Me vous permet d’appeler une entreprise, Google Duplex prenant le relais s’il détecte un message enregistré ou un robot jusqu’à ce qu’un humain prenne le relais à l’autre bout.

Personne n’aime que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de votre téléphone. Espérons que Google corrigera ce bug dès que possible. Nous mettrons à jour ce message lorsque cela se produira.

