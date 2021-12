Les propriétaires de Pixel 6 voudront peut-être éviter la mise à jour de décembre en raison de problèmes de signal

La mise à jour de décembre a récemment été déployée sur le Pixel 6 et, bien qu’elle inclue une tonne de corrections de bugs, elle en a apparemment introduit une nouvelle, de nombreux utilisateurs se plaignant d’un signal médiocre.

Des plaintes ont été trouvées sur Reddit et même sur Google Issue Tracker, de nombreux utilisateurs déclarant que le signal était médiocre et même inexistant dans des zones où il n’y avait auparavant aucun problème.

De toute évidence, cela crée un gros problème car cela rend les fonctions essentielles telles que les appels et les SMS incroyablement difficiles et peut également affecter la durée de vie de la batterie si le téléphone essaie constamment de trouver un meilleur signal. En conséquence, certains utilisateurs se plaignent également d’une consommation accrue de la batterie.

La plupart des rapports semblent provenir d’Europe et les utilisateurs pensaient que cela pouvait résulter de la mauvaise mise à jour de leur téléphone. Cependant, beaucoup ont confirmé qu’ils étaient sur la bonne mise à jour, et le problème semble affecter ceux qui ont reçu les mises à jour .A4 ou .A1 diffusées dans certains pays européens, le Canada et Taïwan.

Android Central a contacté Google au sujet du problème et vous informera lorsqu’une déclaration sera émise.

Parmi les nombreuses corrections de bogues introduites par la mise à jour de décembre, l’un des pixels incluait « Améliorations générales pour la stabilité et les performances de la connexion réseau ». Cependant, il semble avoir obtenu l’effet inverse pour de nombreux utilisateurs. Et bien que le modem de la puce Tensor ne soit pas aussi robuste que les modems de Qualcomm que l’on trouve dans la plupart des meilleurs téléphones Android, cela ne devrait pas être si grave.

Cela dit, il reste encore beaucoup de Pixel 6 qui n’ont pas encore reçu la mise à jour de décembre, y compris bon nombre de nos unités, vous pouvez donc attendre la mise à jour jusqu’à ce que le problème soit résolu.

