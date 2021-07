Les propriétaires de PlayStation 5 peuvent obtenir six mois gratuits d’Apple TV+

À la veille de la deuxième saison de Ted Lasso, Apple s’est associé à Sony pour offrir aux utilisateurs de PlayStation un essai gratuit de six mois d’Apple TV+.

L’application Apple TV a fait ses débuts sur les consoles PlayStation et Xbox en novembre dernier, permettant aux utilisateurs de consoles de jeu de se connecter à leur identifiant Apple et d’accéder à la bibliothèque Apple de films et d’émissions de télévision à acheter ou à louer, aux chaînes Apple TV et au contenu original Apple via Apple TV +.

Bien qu’Apple ait réduit les offres gratuites Apple TV+ associées à son propre matériel à seulement trois mois, il passe des accords avec d’autres sociétés pour des offres similaires. Par exemple, les membres de Target Circle peuvent obtenir 4 mois gratuits d’Apple TV+. Certaines plates-formes de télévision intelligente comme Roku ont également proposé des essais similaires.

Aujourd’hui, Apple a lancé une offre similaire sur PlayStation. Si vous possédez une PS5, vous pouvez vous connecter à l’application Apple TV sur la console et profiter de 6 mois gratuits d’Apple TV+. Cette offre est disponible pour les clients nouveaux ou existants, y compris ceux qui profitent déjà d’un essai gratuit.

L’offre sera disponible à partir de maintenant jusqu’en juillet 2022. Notez qu’elle est disponible pour les propriétaires de l’un ou l’autre des modèles PS5. Les conditions complètes sont disponibles sur le site Web de Sony.

Apple TV+ offre un accès au catalogue croissant d’émissions télévisées et de films originaux d’Apple, notamment Ted Lasso, The Morning Show, SEE, Greyhound, etc. Les sorties à venir incluent la deuxième saison très attendue de Ted Lasso, la deuxième saison de The Morning Show, la nouvelle série de science-fiction Foundation, le film primé de Sundance CODA et la série d’actualités de Jon Stewart intitulée The Problem with Jon Stewart.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :