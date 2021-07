Les propriétaires de PS5 bénéficient de 6 mois d’Apple TV Plus gratuite, juste à temps pour la saison 2 de Ted Lasso

Sony a annoncé une nouvelle promotion où vous pouvez obtenir six mois d’Apple TV + gratuitement si vous possédez une PlayStation 5. Le timing ne pourrait pas être meilleur, car l’émission télévisée Ted Lasso bien-aimée d’Apple avec Jason Sudeikis revient pour la saison 2 le 23 juillet. .

Tout ce dont vous avez besoin est un compte PSN et un identifiant Apple pour vous inscrire à la promotion. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous, partagées par Sony sur son site Web, pour vous inscrire depuis votre PS5.

Comment utiliser l’Apple TV gratuite sur PS5 :

Recherchez l’application Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou sous Toutes les applications dans Media home.Téléchargez et ouvrez l’application Apple TV et suivez les instructions à l’écran.Connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez un identifiant Apple si vous n’en avez pas encore.Profitez de vos six mois gratuits d’Apple TV+.

Cette promotion est disponible uniquement sur PS5. Les abonnés Apple TV+ existants peuvent également profiter de l’offre, a déclaré Sony dans une FAQ. Cependant, les membres Apple TV+ qui se sont abonnés via le forfait Apple One ne sont pas éligibles. La promotion est disponible non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Une liste complète des marchés pris en charge est disponible sur le site Web de Sony.

Cette promotion est valable jusqu’au 22 juillet 2022, mais ne peut être utilisée qu’une seule fois par PS5. Une fois la période de promotion terminée, vous serez facturé 5 $/mois pour Apple TV+.

En plus de Ted Lasso, Apple TV + propose d’autres émissions bien reçues et populaires telles que The Morning Show, For All Mankind, Mythic Quest et See. Ted Lasso et Mythic Quest ont figuré sur la liste GameSpot des meilleures émissions de 2020. Il existe également des films, dont Cherry avec Tom Holland et le film Greyhound de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale, tandis que le documentaire Billie Eilish est également disponible sur Apple TV +. Pour l’avenir, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese arrivera sur Apple TV +, ainsi que le nouveau film Emancipation avec Will Smith.