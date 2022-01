Les propriétaires de restaurants de Delhi mécontents de la suspension des installations de restauration, demandent le réexamen de la décision

Ils ont également exhorté l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi à revoir sa décision.

Les propriétaires de restaurants et de bars à Delhi ont exprimé mardi leur consternation face à la décision de la DDMA de suspendre les installations de restauration dans la ville et ont déclaré que de nombreuses entreprises pourraient devoir fermer leurs portes car les services de plats à emporter ne peuvent à eux seuls couvrir des dépenses telles que le loyer et les salaires du personnel.

Ils ont déclaré que c’était une « injustice » que les restaurants et les bars de la ville soient fermés lorsque les restaurants en bordure de route sont ouverts et que les trains et les bus du métro fonctionnent à pleine capacité. Ils ont également exhorté l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi à revoir sa décision. Manpreet Singh, trésorier de la National Restaurants Association of India (NRAI), a déclaré que les restaurants et les bars ne se sont pas encore complètement remis des revers des fermetures précédentes et que ces nouvelles restrictions ne feront qu’empirer les choses.

«Près de 30% des restaurants et des bars ont été fermés pour de bon lors des fermetures précédentes et ces restrictions vont encore pousser l’entreprise vers le bas. Cela entraînera la fermeture d’un plus grand nombre d’établissements de ce type. Sans parler des pertes, les services de plats à emporter dans les restaurants ne peuvent même pas couvrir les dépenses quotidiennes », a déclaré Singh.

Aucun propriétaire de restaurant ou de bar ne peut se permettre de payer des milliers de roupies en loyer, taxes et salaires des employés à moins que son entreprise ne tourne à pleine capacité, a-t-il déclaré.

«Cela (dernières restrictions) fera une grosse brèche dans le commerce des restaurants et des bars. Les autorités devraient reconsidérer cette décision. Les partis politiques organisent des campagnes électorales, les dhabas sur les autoroutes sont ouvertes, les restaurants en bordure de route fonctionnent également mais seuls les restaurants et bars où tous les protocoles Covid sont suivis sont confrontés à la hache », a-t-il déploré.

Singh a également allégué que le gouvernement de Delhi ne délivre pas de laissez-passer aux employés des restaurants proposant des services de livraison à domicile.

La DDMA a ordonné lundi la fermeture des restaurants et des bars de la ville, n’autorisant que les services de livraison et de plats à emporter.

Les restrictions sont intervenues à la suite de la forte augmentation des cas de COVID-19 et de sa variante Omicron à travers la ville.

Jusqu’à lundi, les restaurants étaient autorisés à exploiter le service de restauration à 50% de leur capacité d’accueil de 8h00 à 22h00. Les bars de la ville ont également été autorisés à ouvrir avec 50 % de places assises de midi à 22 heures. Raman Bajaj, qui dirige un restaurant et un bar dans le sud de Delhi, a demandé à la DDMA de reconsidérer la décision et a déclaré qu’elle « ruinerait » l’industrie et entraînerait du chômage.

La plupart des restaurants et bars de Delhi suivent les directives de Covid car ils respectent les normes de distanciation sociale, vérifient la température des clients et désinfectent les ustensiles, mais ils sont quand même fermés, a-t-il déclaré.

« De nombreux restaurants ne proposent pas de plats à emporter. Ces établissements seront fermés. Ceux qui fournissent des services de livraison à domicile devront réduire leur personnel pour gérer les dépenses. De telles décisions laisseront de nombreuses personnes au chômage et ruineront l’entreprise », a-t-il ajouté.

Le président de l’Association des commerçants de New Delhi, Atul Bhargava, a déclaré que les autorités n’avaient pas consulté les commerçants avant de prendre une telle décision.

« Nous avons pris un mauvais coup. Toutes nos économies ont été consacrées à la gestion du spectacle. Nous avons payé les impôts, les loyers, les salaires de nos employés à temps, mais nos établissements sont malgré tout fermés », a-t-il déclaré.

Bhargava a affirmé que le gouvernement et les autorités n’avaient pas réussi à contrôler les foules et que les restaurants et autres entreprises devaient en faire les frais. « Nous voulons survivre et également soutenir le gouvernement, mais il doit y avoir une solution pratique. D’un côté, vous dites que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux est faible et de l’autre, vous fermez des restaurants. C’est une injustice », a-t-il déclaré.

Delhi a enregistré lundi 17 décès supplémentaires dus au COVID-19 et 19 166 infections avec un taux de positivité de 25%, le plus élevé depuis le 4 mai de l’année dernière, selon les données officielles. Pour freiner la propagation de la maladie virale, de nombreuses restrictions, notamment des dispositions impaires et paires pour les marchés, un couvre-feu nocturne et un couvre-feu le week-end ont été imposées dans la ville.

