Les propriétaires de théâtres Telugu expriment leur angoisse contre la sortie d’OTT et mettent en garde les producteurs de films contre le recours OTT

Écrasé par deux vagues successives de coronavirus, un groupe de propriétaires de cinémas à Hyderabad a soulevé une protestation contre les producteurs de films qui recourent aux plateformes Over-the-Top pour sortir leurs films. Les manifestants ont allégué qu’une section de producteurs de films sacrifiait l’ensemble de l’industrie cinématographique sur l’autel de la satisfaction de leurs intérêts personnels. La manifestation, qui a vu la participation d’un grand rassemblement de propriétaires de cinémas, a été organisée par la Chambre de commerce du film de Telangana (TFCC), a rapporté l’Indian Express.

Demandant aux producteurs de films d’attendre jusqu’au mois d’octobre avant de publier leurs projets sur les plateformes OTT, le secrétaire du TFCC, Suneil Narang, a averti que si la tendance de l’audience OTT se poursuivait, toute l’industrie du théâtre serait tuée. Il a ajouté que la communauté des propriétaires de théâtre avait du mal à maintenir les théâtres en vie en raison de leur passion pour le cinéma.

Quelques membres furieux de la manifestation ont également déclaré qu’ils demanderaient désormais à tous les producteurs d’insérer une clause dans le contrat imposant un laps de temps considérable entre la sortie en salle et la sortie OTT de leurs films. D’autres membres du site de protestation n’ont pas mâché leurs mots lorsqu’ils ont averti qu’ils traiteraient avec les producteurs qui procéderaient à leur sortie OTT à un moment approprié à l’avenir.

Dans l’industrie cinématographique telugu, les propriétaires de cinéma seraient mécontents d’un Suresh Productions qui a décidé de lancer ses prochaines sorties sur les plateformes OTT. Les films produits par la maison qui attendent avec impatience une sortie sur les plateformes OTT incluent Narappa et Drushyam 2 avec la star principale Venkatesh. La maison de production n’a donné aucune réponse à la protestation organisée par la Chambre de commerce du film de Telangana et aux opinions exprimées par les propriétaires de cinéma.

Depuis mars 2020, le secteur du théâtre est resté l’un des secteurs les plus touchés en raison de la pandémie, les industries OTT remplaçant largement les théâtres et florissant à leurs dépens. Les cinémas ont ouvert leurs portes après un écart d’environ 6 mois en septembre-octobre de l’année dernière pour être à nouveau fermés en mars de cette année en raison de la deuxième vague de coronavirus. Avec les menaces de nouvelles variantes du coronavirus en vie, tout le monde peut deviner quand et si les théâtres atteindront leur forme pré-Covid.

