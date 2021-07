Les propriétaires de Victoria Kebabs à Nottingham battent un cambrioleur présumé dans une boutique | Royaume-Uni | Nouvelles

Asmat Khan, 33 ans, pensait qu’Adrian Perry était impliqué dans l’effraction de Victoria Kebabs et, quand il a vu M. Perry se tenir à l’extérieur de l’entreprise plus tard dans la journée, Khan l’a forcé à terre et “a commencé à l’agresser de manière assez malveillante”. Son frère de 25 ans, Mohammed Khan, et son employé Zafar Ahmed, 35 ans, ont été capturés par CCTV en se joignant à l’attaque contre M. Perry qui était toujours au sol.

Un tribunal a appris que M. Perry avait été traîné par le groupe à l’intérieur du magasin et que les volets de sécurité avaient été fermés alors que la brutalité se poursuivait à l’intérieur. À un moment donné, on a pu voir Ahmed utiliser un cône en plastique pour attaquer M. Perry alors qu’il était allongé sur le sol le 12 juin 2020.

Tout au long de l’attaque, M. Perry s’est recroquevillé, se couvrant la tête avec ses bras, et à aucun moment il n’a tenté de riposter ou d’échapper à l’agression qui lui avait été infligée.

Mohammed Khan est parti et est revenu avec une machette. Il a été emmené par Asmat Khan, mais son frère est ensuite revenu avec un couteau qui n’a pas été utilisé dans le magasin de Nottingham.

Nottingham Crown Court a appris qu’il y avait eu des coups de pied durs répétés à la tête et au corps de la victime.

Asmat Khan interrogeait M. Perry et le filmait sur son téléphone.

La police a été appelée par un membre du public qui passait par là.

L’un des prévenus a déclaré aux agents “il a cambriolé le magasin”.

M. Perry, qui n’a pas coopéré à l’enquête policière, a subi des fractures à l’orbite, à la pommette, à la mâchoire et à l’avant-bras.

Le juge Steven Coupland a emprisonné chaque accusé à deux ans de prison chacun, dont ils purgeront la moitié et le reste sous licence.

Zafar Ahmed, de Forest Fields, Nottingham, Asmat Khan et Mohammed Khan, tous deux de Sherwood, Nottingham, ont admis avoir infligé des lésions corporelles graves.

Le juge leur a dit : « C’était une attaque de groupe écœurante et soutenue par vous trois contre un homme sans défense au sol ».

Il a déclaré qu’Asmat Khan, qu’il a décrit comme le chef de file, avait vu la victime dans la rue et pensait qu’il était peut-être responsable du cambriolage du magasin.

Le juge lui a dit : « Si c’est vrai, la chose appropriée à faire était d’appeler la police. Vous ne l’avez pas fait ».

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une “attaque de groupe persistante et soutenue” et que des armes avaient été utilisées – des pieds et un cône – il y avait eu des menaces avec une arme et les blessures étaient graves.

M. Perry a été “effectivement emprisonné” et “il a été filmé au cours de celle-ci, pour ajouter à l’indignité de ce que vous faisiez”.

Après avoir entendu les arguments des avocats pour les trois hommes, il a dit à Asmat Khan qu’il était un père de famille et qu’il s’occupait de ses parents âgés et “J’accepte que vous ayez des remords pour cela”.

Il a dit à Zafar Ahmed, père de deux enfants : « Vous n’avez pas commencé cela. Vous vous êtes engagé volontairement ».

Et il a dit à Mohammed qu’il avait exprimé “des remords considérables”.

L’inspecteur-détective Danny Johnstone, du département des enquêtes criminelles du Nottinghamshire, a déclaré : “Ahmed et les frères Asmat et Mohamed Khan ont commis une attaque barbare et impitoyable qui a laissé un homme blessé à vie.

“La victime a été soignée à l’hôpital après avoir subi des fractures osseuses, y compris une fracture de l’orbite. L’impact psychologique restera avec lui pour toujours.

“Ces trois hommes ont prouvé qu’ils étaient capables d’une violence organisée qui va à l’encontre de chaque fibre de notre être. C’est au-delà de toute expression qu’ils ont continué à agresser et à battre leur victime alors qu’elle gisait sans défense sur le sol.

“Je tiens à remercier le membre du public qui a signalé à juste titre la nature suspecte dans laquelle la victime a été traînée dans le magasin à la police du Nottinghamshire. Je crains que s’ils ne l’avaient pas fait, cet incident aurait eu une fin bien différente .

“En plus d’arrêter les hommes sur les lieux, cela a permis à mon équipe de mener des enquêtes rapides et approfondies et d’obtenir des preuves qui ont maintenant conduit à l’enfermement des responsables de cet acte impitoyable.”