Les propriétaires déclarent avoir piraté Tesla Mining Ethereum, Bitcoin et Monero

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le propriétaire d’une voiture électrique Tesla Model 3 l’a piratée pour extraire Ethereum. Un autre homme a piraté sa Tesla pour exploiter Bitcoin et Monero.

***

Que dirait le PDG de Tesla, Elon Musk, de cette nouvelle ? Alors que le milliardaire critique le minage de crypto pour ses dommages à l’environnement et a donc cessé d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement, deux hommes ont expliqué à CNBC comment ils avaient piraté leurs voitures électriques de cette marque pour extraire des crypto-monnaies avec eux.

Le propriétaire d’une Tesla Model 3 2018, Siraj Raval, a déclaré avoir extrait jusqu’à 800 $ par mois à Ethereum avec sa voiture électrique piratée.

De même, Chris Allessi, propriétaire d’une Tesla Model S, a connecté un Bitmain Antminer S9 au système électrique de sa voiture pour extraire du Bitcoin, et a également extrait du Monero avec l’ordinateur interne de la voiture.

Manipuler Tesla au mien

Cette semaine, ces deux propriétaires de Tesla ont expliqué comment ils ont truqué leurs voitures pour extraire des devises numériques. Selon Siraj Raval, il a connecté des unités de traitement graphique (GPU) à sa Tesla Model 3 2018 pour exploiter des actifs cryptographiques avec sa voiture. Alors que la modification du système Tesla annule sa garantie, Raval a souligné que cela en valait la peine et prétend avoir levé 800 $ par mois sur Ethereum lorsque les prix des pièces étaient les plus élevés l’année dernière.

Le concessionnaire de voitures électriques du Wisconsin, Chris Allessi, a commencé à faire de même en 2018. Allessi a joué avec des idées comme celle-ci pendant un certain temps et exploite une chaîne YouTube appelée « K-Man Auto » qui fonctionne sur des véhicules électroniques personnalisés. « J’aime l’électricité. J’aime zapper, construire des choses. Vous me donnez un moteur électrique, je vous donne un produit fini », a déclaré Allessi à CNBC.

Comment ils ont fait ?

Alessi affirme qu’il a profité d’un onduleur et d’un Bitmain Antminer S9, et les a liés directement à sa batterie Tesla Model S pour exploiter Bitcoin (BTC). De plus, Allessi rapporte également qu’il exploite le micrologiciel interne intégré de Tesla pour exploiter des actifs cryptographiques tels que Monero (XMR). « Ce n’était pas grave », a déclaré Alessi. « Je pourrais exécuter le programme de minage dans le navigateur. »

Pour sa part, Raval a également piraté son firmware interne Tesla Model 3 intégré pour extraire la crypto, notant que le processus, ainsi que l’utilisation de GPU, était la méthode la plus rentable. Alessi et Raval ne sont pas les seuls à avoir pensé à miner des actifs numériques avec un véhicule électrique.

De même, en juin dernier, la société canadienne de véhicules électriques Daymak a révélé son intention de lancer une voiture électrique appelée Spiritus capable d’exploiter des crypto-monnaies.

À ce sujet, le mineur de Bitcoin Alejandro de la Torre a déclaré à CNBC qu’en fin de compte, extraire la crypto à partir d’une Tesla, c’est comme se connecter à n’importe quelle autre source d’alimentation.

« L’élément principal est le prix de l’électricité. Si c’est moins cher de le faire avec un véhicule électrique, qu’il en soit ainsi « , a déclaré de la Torre.

Avec une BMW

L’extraction de crypto-monnaie avec des voitures n’est pas une nouvelle information. Précisément en janvier 2021, la publication PC Gamer a rapporté que la BMW i8 de Simon Byrne pourrait exploiter Ethereum avec le système de batterie électrique. La voiture de Byrne a utilisé un total de six GPU Nvidia RTX 3080 installés dans la valise pour exploiter le cryptoasset. Selon Byrne, il a piraté sa BMW i8 hybride-électrique avec des mineurs de crypto « juste pour ennuyer les joueurs ».

Sources : CNBC, Bitcoin.com, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash