Les propriétaires d’entreprise furieux contre le masque ou le mandat de vaccin de Hochul

Le nouveau mandat de masque ou de vaccin de la gouverneure Kathy Hochul est comme un morceau de charbon dans un bas de Noël pour certains propriétaires de petites entreprises.

Les détaillants de l’Empire State critiquent la nouvelle directive de Hochul qui obligera les travailleurs et les clients à porter des masques ou à présenter une preuve de vaccination à partir de lundi, ce qui constitue un autre défi pour les entreprises en difficulté au plus fort de la saison des achats de vacances.

« Ce n’est pas bon pour nous, les petites entreprises », a déclaré Jaser Bsharat, directeur de sa famille Harlem Furniture sur 125th St. « Vous pouvez dire à un client de porter un masque ou de lui en donner un, mais vous ne pouvez pas le forcer à le porter . «

Bsharat a déclaré qu’il avait déjà fermé son entreprise en ligne en raison de retards d’expédition, donc s’il ne peut pas faire venir des gens dans le magasin, « Nous sommes en faillite. »

D’autres ont critiqué les sanctions qui pourraient entraîner une amende maximale de 1 000 $ par infraction pour les propriétaires.

« Ce sont les gens qui ne veulent pas porter le masque (qui) devraient payer les 1 000 $ », a déclaré Mahamada Camara, qui travaille dans un Kennedy Fried Chicken sur la 125e rue.

Camara a déclaré qu’il était déjà difficile d’amener les clients à se couvrir le visage.

« Les gens de New York n’écoutent pas. Quand ils demandent de la nourriture et que je leur dis de mettre un masque, ils veulent se battre contre moi quand je leur dis de partir », a déclaré Camara.

Il a qualifié le mandat de «mauvais pour les affaires».

Le gouverneur Kathy Hochul a récemment demandé à toutes les entreprises et restaurants d’exiger que le personnel et les clients présentent une preuve de vaccination ou portent des masques.Debra L. Rothenberg/ZUMA Press Wire

«Je perds déjà des affaires. Cela ne fera qu’empirer », a-t-il déclaré.

Mais chez Martin Brothers Wine and Spirits sur Broadway et 107th St., le réalisateur Felix Sanchez a qualifié la directive de « appropriée ».

« De toute façon, tout le monde porte un masque depuis le début de la pandémie. Tout le monde y adhérera », a-t-il déclaré

Dans les petites villes du nord de l’État, les exigences du gouverneur ne sont pas réalistes pour certains.

«Je ne peux pas rester à la porte et être la police des vaccins. Ce n’est pas possible pour nous et, en tant que petite entreprise, je ne sais pas quelle est la réponse. Je sais que cela ne nous fermera plus », a déclaré Lynette Thayer, propriétaire de la boutique The Mason Jar à Clayton, à la chaîne d’information WWNY-TV.

Heidi Owen West, qui possède un magasin de vêtements à Saratoga Springs, a déclaré que le timing ne pouvait pas être pire.

Certains propriétaires d’entreprise craignent que le nouveau mandat de l’État ne décourage les clients de venir. Charles Sykes/Invision/AP

« Il semble qu’il doive être mis en œuvre d’ici lundi matin ; Je dis quel délai brutal pour un propriétaire d’entreprise pour essayer de mettre en place quelque chose de nouveau, en particulier pendant la saison des vacances chargée », a déclaré Owen West à WRGB Albany.

Le mandat sera en vigueur jusqu’au 15 janvier et il appartiendra aux services de santé locaux de l’appliquer.