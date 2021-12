Les propriétaires du nord-ouest voient la demande de locataires la plus élevée au Royaume-Uni

Le secteur locatif privé ressent des pressions dans certaines régions, les locataires étant plus nombreux que les propriétaires et les logements locatifs plus demandés que jamais.

Les propriétaires de tout le Royaume-Uni ont connu une demande énorme pour leurs propriétés ces derniers mois, bien que cela ait commencé à se stabiliser dans certaines régions. Dans l’ensemble, cependant, le nombre de ménages locataires continue d’augmenter à travers le pays alors que l’équilibre entre les propriétaires et les locataires continue de baisser.

Dans le nord-ouest du pays notamment, des pans entiers de locataires sont à la recherche de logements locatifs. Selon les dernières données de Propertymark, octobre a vu une moyenne de 163 nouveaux locataires enregistrés par agence dans la région. Les propriétaires de cette région proposant des logements de bonne qualité, en particulier dans les points chauds de la location tels que Manchester et Liverpool, sont susceptibles de voir leurs propriétés s’approprier rapidement les locataires en attente.

Une répartition inégale

En moyenne au Royaume-Uni, le nombre moyen de locataires potentiels par agence en octobre était de 71. C’était en baisse par rapport au mois précédent, où 83 locataires avaient été enregistrés par agence.

A Londres, le parc locatif était le plus bas du pays. Propertymark n’a signalé que 69 propriétés gérées par agence dans ses conclusions d’octobre. Cela se compare à une moyenne britannique de 196 logements locatifs par agence de location. Dans le nord-est, en revanche, il y avait en moyenne 350 immeubles locatifs gérés par succursale.

Les chiffres montrent que, bien que l’écart entre l’offre et la demande puisse s’atténuer légèrement, il y a toujours une pénurie de logements locatifs dans certaines régions en particulier. Les propriétaires de ces zones, en particulier ceux qui ont le plus à offrir, peuvent s’attendre à voir des périodes de vide minimes pendant cette période de forte demande.

Trop de cibles pour les propriétaires ?

Ces dernières années, le gouvernement a mis l’accent sur l’accession à la propriété. Bien que cela ne soit pas particulièrement nouveau, de nouvelles mesures ont également rendu le secteur locatif privé moins attrayant pour certains propriétaires.

Alors que beaucoup sont capables de s’adapter aux changements et de continuer à gérer des propriétés locatives avec succès, cela a inévitablement conduit certains à quitter le marché. Ces changements comprennent de nouveaux objectifs d’efficacité énergétique, des modifications de licence pour certains HMO et des modifications fiscales.

Le PDG de Propertymark, Nathan Emerson, a déclaré : « Le PRS reste sous pression, mais la demande a chuté pour le deuxième mois consécutif et le nombre de locataires connaissant des augmentations de loyer a diminué. Il y a des problèmes évidents avec la disponibilité des propriétés, certaines régions, Londres en particulier, étant très pauvres en parc locatif.

« Cela est exacerbé par les changements législatifs et réglementaires en cours, ainsi que par les objectifs d’efficacité énergétique, qui pourraient tous deux comprimer les propriétaires et les amener à envisager de quitter le marché. Face à cette pression croissante, il est crucial que des mesures soient introduites pour fidéliser les propriétaires et les inciter davantage à entrer dans le secteur. »

Restauration pour les locataires d’aujourd’hui

La plupart des experts de l’industrie conviennent qu’il est important d’adapter le marché du logement aux locataires ainsi qu’aux propriétaires. Paragon Bank a également récemment appelé le gouvernement britannique à faire davantage pour aider les propriétaires du secteur, qui à leur tour fourniront des logements à des milliers de locataires.

Richard Rowntree, directeur général des prêts hypothécaires de Paragon Bank, a déclaré : « L’impact de l’économie des droits de timbre sur les régions où les prix des logements sont généralement plus élevés est évident, les transactions à Londres et dans le Sud augmentant d’environ la moitié. De fortes augmentations ont également été enregistrées dans le Sud-Ouest, le Nord-Est et l’Est de l’Anglie.

« Malgré cela, la demande des locataires dépasse toujours l’offre dans de vastes régions du pays, ce qui conduit à des niveaux record d’inflation des loyers, et les transactions restent encore nettement inférieures au niveau enregistré avant l’introduction de la surtaxe des droits de timbre en 2016. »

« Alors que le gouvernement poursuit son programme de » nivellement par le haut « , il a besoin que toutes les facettes du marché du logement fonctionnent efficacement, y compris un secteur locatif privé suffisamment important pour faciliter la mobilité sur le marché du travail et fournir des logements de bonne qualité à ceux qui ne peuvent pas ou ne le font pas. veulent posséder une maison.