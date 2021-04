Les propriétaires d’usines de jute sont confrontés à des contraintes de capacité pour prendre des commandes à l’exportation

«Une telle situation a poussé les meuniers et le commissaire du jute à verrouiller les cornes», a déclaré un propriétaire d’usine.

Les usines de jute ont cessé de prendre des commandes à l’exportation en raison de contraintes de capacité, tandis que la pénurie de jute brut et la flambée des prix ont mis les usines dans un dilemme.

Les quelque 90 usines de jute à travers le pays, dont 74 au Bengale occidental, sont déjà inondées de l’ordre du Centre de fournir des sacs de jute équivalant à 24 balles de lakh (chaque balle de jute produit 500 sacs). Les usines ont fourni des sacs équivalant à 14 balles de jute lakh.

Le prix moyen du jute brut a atteint 8 100 Rs le quintal jeudi, soit une augmentation de 500 à 600 Rs par quintal en l’espace de deux jours. Les prix étaient à Rs 7,500-7,600 le quintal mardi.

La limite de stock du commissaire au jute, qui ne contient pas plus de 500 quintaux à la fois, a entraîné une baisse des stocks, une augmentation des coûts logistiques et une augmentation des coûts de production, ont déclaré les propriétaires de l’usine.

«Une telle situation a poussé les meuniers et le commissaire du jute à verrouiller les cornes», a déclaré un propriétaire d’usine.

Les commandes à l’exportation en provenance d’Europe, d’Asie de l’Est et du Sud-Est, d’Asie de l’Ouest, d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et des Caraïbes ont commencé à augmenter principalement au cours du dernier trimestre de l’exercice 21.

Les produits de jute évalués à Rs 1 823,37 crore ont été exportés entre avril et décembre dernier. Si les usines avaient été en mesure d’accepter toutes les commandes au cours du dernier trimestre, les exportations de l’exercice 21 auraient été bien au-delà du chiffre de 2 423,45 crores de roupies atteint au cours de l’exercice 20. Les exportations totales de produits de jute au cours de l’exercice 21 (chiffres définitifs non encore compilés) sont toujours en voie de dépasser le chiffre de l’exercice 20.

«Nous avons cessé de prendre des commandes», a déclaré Sanjay Kajaria, ancien président de l’Association indienne des moulins de jute. Il a déclaré que les flux de commandes dépassant la capacité des usines, le Centre a annoncé un paquet de Rs 2500 crore non seulement pour la modernisation des usines de jute, mais aussi pour ouvrir quelques moulins de jute fermés et permettre une culture accrue de jute brut de meilleure qualité.

