Les propriétaires examinent les options pour les magasins Debenhams, alors que la chaîne se prépare à dire au revoir aux grandes rues du Royaume-Uni

Ce sera un mois déchirant pour les employés de Debenhams alors que la chaîne de grands magasins ferme tous ses magasins restants au Royaume-Uni, et une liste a maintenant été publiée indiquant quand exactement les derniers sites fermeront.

Le détaillant fait partie des entreprises qui ont souffert de fermetures temporaires de magasins pendant la pandémie et d’une concurrence croissante en ligne. En décembre 2020, il est apparu que les administrateurs de FRP Advisory avaient conclu qu’ils devraient entamer une liquidation de Debenhams UK.

Le groupe de grands magasins fermera ses portes dans la rue principale pour la dernière fois de ses 242 ans d’histoire d’ici la fin de la semaine prochaine.

Un porte-parole de Debenhams a déclaré: «Nos sincères remerciements vont à tous nos collègues et clients qui nous ont rejoints dans ce voyage. Nous espérons vous voir tous une dernière fois dans les magasins avant de dire un dernier adieu à la grande rue du Royaume-Uni. »

Les fermetures laissent une foule de propriétaires d’immeubles avec des emplacements vacants, dont beaucoup sont vastes. Peter Mace, responsable du commerce de détail dans le centre de Londres chez l’agent immobilier Cushman & Wakefield, déclare: «Les magasins vides ne sont pas une bonne nouvelle pour les propriétaires, en particulier dans le climat actuel du commerce de détail.»

Les difficultés auxquelles certains propriétaires de propriétés commerciales ont été confrontées pendant la crise du virus comprennent la diminution des revenus, car les locataires ont du mal à payer le loyer en raison des verrouillages, de la baisse de la valeur des propriétés commerciales et de la demande plus faible des occupants pour l’espace dans certaines zones.

Parmi les options que les propriétaires pourraient envisager pour les sites de Debenhams, citons un nouveau locataire au détail, l’introduction d’un nouveau type d’occupant, la réduction de l’espace pour créer des unités plus petites ou la modification de l’utilisation du magasin.

Les propriétaires cotés à Londres qui ont un ou plusieurs magasins Debenhams dans leur portefeuille comprennent: British Land (six), Landsec (deux), Capital & Regional (trois) Hammerson (deux).

David Heaford, directeur général du développement chez Landsec, dit que lorsque le site du centre commercial Southside ouvrira cet été, il proposera des expériences de jeu telles que le karting électronique, le bowling en réalité augmentée, le golf fou, le billard, le ping-pong et les palets. Il y aura également des options de restauration et de boisson.

«C’est un exemple novateur de la façon dont nous repensons nos centres commerciaux en combinant l’offre existante de Southside avec les loisirs pour attirer plus de personnes de toute la capitale vers le sud-ouest de Londres», déclare Heaford.

Hammerson, qui a précédemment réaménagé trois sites Debenhams existants, avec des maisons de construction à louer prévues à un, a maintenant deux Debenhams restants pour lesquels il explorera les options. Ceux-ci sont aux Bullring, Birmingham et Silverburn, Glasgow.

Capital & Regional a déclaré dans une mise à jour commerciale le mois dernier: «Nous continuons à voir la demande pour cela [Debenhams] espace avec un fort intérêt sur les trois magasins. »

Ted Schama, co-directeur général de Shelley Sandzer, un agent de location de loisirs, déclare: «Les destinations doivent avoir des points d’ancrage pour attirer les visiteurs et créer des points de différence. Bien que cela ait pu être des grands magasins traditionnellement, les temps ont changé. Les consommateurs veulent une plus grande variété d’offres et d’expériences que jamais auparavant. »

L’entreprise de Schama a aidé à sécuriser de nouveaux locaux pour un certain nombre d’entreprises, y compris des marques de fitness, qui voient encore les avantages d’avoir des bases dans les centres-villes et dans les rues principales.

Les sites bientôt vacants pourraient créer des opportunités pour certains nouveaux entrants et les entreprises existantes qui souhaitent pouvoir tirer le meilleur parti de l’augmentation du trafic et de l’amélioration de la confiance des consommateurs à mesure que les verrouillages se facilitent.