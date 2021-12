Les propriétaires sont confiants dans les perspectives d’investissement immobilier au Royaume-Uni

Les propriétaires locatifs qui envisagent l’avenir de leur portefeuille d’investissements immobiliers sont optimistes quant au fait que les 12 prochains mois vaudront la peine d’investir.

Une nouvelle recherche a révélé que plus d’un tiers (34 %) des propriétaires prévoient d’acheter au moins une propriété de plus au cours de l’année à venir. Deux tiers (67%) supplémentaires se disent confiants dans le marché britannique de l’investissement immobilier au cours des 12 prochains mois.

Le rapport de la Shawbrook Bank, qui a utilisé une combinaison de recherches de l’ONS et des données du ministère du Logement, ainsi qu’une étude d’Opinium, a également révélé que les appartements restent une option populaire pour les propriétaires. Cela correspond aux rapports récents selon lesquels les hausses des prix des logements ont été les plus marquées dans les appartements et les centres-villes ces derniers mois.

Emma Cox, directrice des ventes chez Shawbrook Bank, commente : « La résilience du marché immobilier britannique ressort clairement de nos recherches. Malgré les obstacles causés par la pandémie, le marché est resté ferme et les prix des logements ont continué de monter en flèche. Cela a créé des opportunités intéressantes pour les investisseurs et les promoteurs immobiliers, dont la confiance dans le marché a augmenté au cours des 12 derniers mois. Leur activité et leurs tendances d’achat montrent que le marché devrait rester solide à court terme. »

Sortir des sentiers battus : un nouveau lieu ?

Fait intéressant, la recherche a également montré que les propriétaires se diversifient de leurs emplacements d’investissement immobilier éprouvés. Plus d’un sur 10 (13 %) a déclaré qu’il prévoyait de faire des achats dans un nouvel emplacement, et 36 % d’entre eux se concentrent sur les zones urbaines.

Le nord de l’Angleterre, qui est systématiquement présenté comme ayant les meilleures perspectives d’achat et de location, est particulièrement populaire parmi les propriétaires interrogés. Près d’un quart (23 %) prévoient de rechercher de nouveaux investissements quelque part dans le nord.

En termes de types de propriétés, environ 12% des propriétaires ont également déclaré qu’ils envisageraient d’autres options au cours de la nouvelle année que celles dans lesquelles ils ont déjà investi. Parmi eux, 34% cibleront les maisons jumelées, 31% prévoient d’acheter des terrasses et 27% recherchent des appartements.

L’emplacement et le type de propriété sont deux domaines clés que les propriétaires peuvent rechercher et utiliser à leur avantage lorsqu’ils réfléchissent à leur prochain investissement immobilier. Ces deux facteurs peuvent avoir une influence majeure sur les rendements locatifs en cours ainsi que sur les perspectives d’appréciation du capital.

A la recherche de nouvelles opportunités d’investissement immobilier

La confiance restant élevée parmi les propriétaires et les investisseurs immobiliers, il semble que l’appétit sur le marché du logement restera robuste jusqu’en 2022.

Emma Cox commente : « En effet, avec 2021 annoncée comme « l’année la plus chargée » pour le marché du logement selon Zoopla, malgré les récentes baisses des transactions, il est clair que le marché a pleinement rebondi après les creux de la pandémie.

« Alors que l’offre continue d’être faible, il est peu probable que la croissance des prix de l’immobilier ralentisse de manière significative et alors que nous entrons en janvier de l’année prochaine après le ralentissement saisonnier de Noël, les investisseurs immobiliers chercheront d’autres opportunités d’élargir leurs portefeuilles. »

BuyAssociation propose une gamme d’opportunités d’investissement immobilier disponibles à travers le Royaume-Uni, dont beaucoup sont concentrées dans le nord de l’Angleterre. Contactez-nous pour plus d’informations.