Les propriétaires sont convaincus que la loi sur le logement mourra au Congrès par manque de soutien

26/10/2021

Le à 20:47 CEST

Pablo Allendesalazar – Carles Planas Mou

Le projet de loi sur le logement du gouvernement prend des semaines inquiéter les propriétaires, mais sa réaction publique est retenue. « Il supposera un rréduction de l’offre disponibles sur le marché de la location et limitera l’investissement pour améliorer le parc immobilier résidentiel actuel », l’Association des propriétaires de logements locatifs (Asval), présidée par l’ancien ministre et ancien maire socialiste Joan Clos, s’est bornée à alerter ce mardi dans une note succincte.

La raison en est que les grandes sociétés propriétaires croient que le projet ne devient pas loi. « Nous sommes prudent parce que nous ne voulons pas que nos investissements perdent de la valeur. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit et nous n’allons pas faire la guerre au gouvernement comme (le président d’Iberdrola, Ignacio Sánchez) Galán parce qu’il nous vient à l’esprit qu’en fin de compte, il ne sera pas approuvé au Congrès, et encore moins en la deuxième partie d’une législature. Le PSOE traîne les pieds, ERC la juge insuffisante et le PNV défendra le droit de propriété. Mais nous sommes inquiets, car notre centres de décision à l’étranger ils ne comprennent pas la situation », a-t-on souligné dans le secteur.

Des sources de la même mise en garde que la norme, si elle va de l’avant, provoquerait un « transfert d’investissements » aux communautés comme Madrid et Galice, qui ont refusé de l’appliquer, d’autres comme la Catalogne ou les îles Baléares « La Catalogne est une catastrophe en matière de logement »ils se disputent.

L’un des aspects controversés est la réduction de la prime de Impôt sur le revenu des personnes physiques de 60 à 50% pour ceux qui réduisent le prix de location. « C’est un piège », dit Álex Marced, propriétaire d’un appartement occupé à Terrassa de celui qui paie l’hypothèque sans rien facturer pour la propriété. « J’avais déjà ajusté le prix à 600 euros par mois et je ne peux plus le baisser. Avec cette mesure vont bénéficier ceux qui ont des loyers à un prix hors marché et ils peuvent le baisser. »

Cela vous affectera également que la loi rationalise les procédures de éviter les expulsions au risque d’exclusion. Alex a contracté une hypothèque sur son ex-conjoint juste avant que la crise financière n’éclate. Depuis lors, il a loué la maison, mais en 2019, la famille qui y vivait a eu des problèmes financiers et a cessé de payer. « Je ne veux pas que cette famille reste dans la rueAu contraire, mais depuis février nous aurions dû facturer un dédommagement de l’Etat qui n’est pas arrivé« , explique-t-il. Il ne veut pas louer la maison à 2000 euros, je veux juste couvrir l’hypothèque que je paie. Avec ça, ils me gâchent la vie. »

Contre-arguments

Les sources consultées considèrent « inconstitutionnel » que les grands et les petits propriétaires soient traités différemment dans le projet, car ils comprennent que le droit à la propriété privée est arbitrairement violé. Ils nient également que les grands propriétaires fausser le marché, puisqu’ils assurent que bien qu’ils possèdent quelques dizaines de milliers de logements chacun, il s’agit d’un marché de plus de 2,9 millions de propriétés.

En outre, ils affirment que la mesure, si elle se concrétise, empêchera la création en Espagne d’« un offre professionnelle de logement locatif tel qu’il existe dans d’autres pays, comme l’Allemagne ou les pays nordiques, et donc des avantages que cela présente, comme éviter les paiements en « b » ou avoir un secteur disposé à aider l’État en cas de problèmes sociaux. Au final, ceux qui vont le plus souffrir sont ceux qui sont censés vouloir protéger.« Les sources, de même, assurent que la limitation des prix de location est « une discrimination de droits contre les grands propriétaires unique en Europe ».