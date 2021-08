Les propriétés virtuelles NFT sont en plein essor ⋆ Les nouveaux médias cryptographiques

Sur Next Earth, une réplique virtuelle de la Terre sur Ethereum, le marché de l’immobilier virtuel est en plein essor. Dans le premier ITO au monde, des tuiles terrestres virtuelles ont été vendues à des milliers d’acheteurs. Jusqu’à présent, plus de 1,1 million de dollars de propriété virtuelle ont été vendus. Cela est dû à la demande croissante de NFT alors que les gens recherchent des opportunités rares qui représentent quelque chose de plus qu’un simple autre actif numérique.

Cela comprend la vente de grands stades et de bâtiments célèbres, ainsi que de dizaines de milliers d’acres virtuels. Le secteur foncier sur la blockchain est celui où les NFT commencent déjà à faire des percées majeures. La rareté et la rareté sont deux qualités qui rendent les objets de collection tels que l’art et le vin très recherchés, mais il y a un autre aspect qui rend l’immobilier virtuel si séduisant : la propriété.

Dans le monde de la rareté numérique, les jetons non fongibles représentent des actifs uniques, contrairement aux crypto-monnaies fongibles comme Bitcoin qui sont échangées contre une valeur équivalente.

Le terrain virtuel est également devenu une option d’investissement de plus en plus populaire pour ceux qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles, qu’il s’agisse d’un portefeuille axé sur le NFT ou même d’un portefeuille d’investissement traditionnel avec une allocation aux alternatives.

Le terrain virtuel basé sur NFT offre l’avantage d’investir dans une toute nouvelle classe d’actifs, mais contrairement à l’immobilier physique ou à l’art, il peut être acheté et vendu instantanément sur une blockchain sans qu’aucun tiers ne gère sa propriété ou ses transactions, éliminant ainsi les intermédiaires de l’équation.

Et parce qu’il n’y a pas d’actif physique soutenant chaque parcelle de terrain virtuel (contrairement à l’immobilier physique), les parcelles peuvent être achetées directement au lieu d’être fractionnées ou louées (comme les propriétés locatives). Cela offre une valeur supplémentaire aux acheteurs qui peuvent ne pas vouloir que leur actif soit immobilisé pendant des décennies, à moins qu’ils ne prévoient d’y rester eux-mêmes (ou à moins qu’ils n’aient l’intention de le louer).

La capacité des NFT comme les parcelles de Next Earth à être échangés librement sans restriction a créé une énorme opportunité pour les développeurs cherchant à créer de nouvelles expériences autour d’eux, ouvrant de nouvelles voies de monétisation qui étaient auparavant indisponibles lorsque les articles numériques ne pouvaient être vendus qu’à partir d’un seul central. -Magasin de ferme de serveurs appartenant à l’entité à un autre.

De plus, les NFT offrent aux développeurs un moyen intéressant de créer de la rareté dans leurs mondes virtuels en limitant le nombre d’éléments qui s’y trouvent à un moment donné ; cela crée une demande parmi les joueurs qui veulent accéder à ces actifs rares avant quelqu’un d’autre.

Au fur et à mesure que nous progressons dans la deuxième décennie depuis la naissance de la blockchain, nous assistons enfin à une adoption généralisée dans plusieurs secteurs, en grande partie grâce à des avantages tels que des niveaux de sécurité et de transparence sans précédent tout au long de chaque transaction.

La technologie Blockchain a déjà été appliquée avec succès dans plusieurs secteurs verticaux en dehors des jeux et des objets de collection, notamment les soins de santé et les assurances, le vote et la gouvernance, la gestion des droits musicaux, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les services financiers.

La terre virtuelle est une autre verticale passionnante que la technologie blockchain et l’espace NFT, en particulier, sont sur le point de perturber. Maintenant que nous sommes dans l’euphorie de la blockchain, il est peu probable que la terre virtuelle reste longtemps un concept obscur au sein d’une petite communauté de niche – une fois l’adoption généralisée, attendez-vous à ce que les NFT deviennent aussi courants que les objets de collection.

Au-delà de la propriété virtuelle, en soi, les NFT fournissent également un large éventail d’autres applications passionnantes pour la blockchain et son pouvoir de démocratisation. De l’art unique aux citations historiques, il existe de nombreux cas d’utilisation des NFT qui vont bien au-delà de la seule propriété virtuelle. En conséquence, la croissance des propriétés virtuelles NFT contribue à renforcer l’industrie dans son ensemble, et vice versa.