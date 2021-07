Les pros de “Dancing With the Stars” disent que Tyra Banks a pris le relais “en toute transparence” après le licenciement de Tom Bergeron

De nombreux fans de Dancing With The Stars s’inquiétaient de savoir qui serait le remplaçant de l’ancien animateur Tom Bergeron lorsqu’il a été congédié après 15 ans à la tête de l’émission. Lorsque l’ancienne animatrice d’America’s Next Top Model, Tyra Banks, a obtenu le poste, les téléspectateurs étaient ravis de voir comment la vétéran de la compétition de téléréalité gérerait son nouveau rôle. Alors que le temps de Banks dans l’émission jusqu’à présent a été un peu mitigé, certains des pros de la danse chantent ses louanges.

Dans une nouvelle interview avec Us Weekly, les pros de la danse Sasha Farber et Emma Slater n’avaient que de bonnes choses à dire sur Banks. Alors que la réglementation COVID-19 les empêchait de bien se connaître, le couple marié a chanté les louanges du super mannequin. “Je pense qu’elle a fait un travail incroyable”, a déclaré Slater à Us. “Je l’ai vraiment fait. Je pense que sa personnalité. … Elle est plus grande que nature. Elle est absolument magnifique. J’aurais adoré la connaître davantage à un niveau personnel. À cause de COVID, nous ne pouvions pas, mais je pense qu’elle a fait un travail phénoménal.”

Slater a également attribué à Banks le mérite d’avoir géré un snafu majeur au cours de la deuxième semaine de la saison: en annonçant que le mauvais couple était en sécurité. “La façon dont elle a géré cette situation lorsqu’il y avait une sorte de désinformation entre ses cartes aide-mémoire et le souffleur, je pensais en fait qu’elle avait fait un très bon travail avec ça”, a-t-elle expliqué. “C’était une situation difficile et peu de gens auraient pu vraiment gérer cela, et je pense qu’elle l’a fait de manière transparente. Alors… bravo à elle. Elle a fait un excellent travail.”

Pour le moment, il n’a pas été annoncé si Banks ou Slater seront de retour pour la saison 30 à l’automne, mais Slater espère qu’ils pourront passer plus de temps ensemble si elle le fait. “J’ai l’impression que maintenant, j’espère qu’avec ça [new] saison, je ne sais pas comment les restrictions COVID vont se dérouler », a déclaré Slater. « Comme, nous ne savons vraiment rien. Si je suis de retour, je le ferai certainement [reach out to Banks]. Nous allons, genre, frapper à la porte de Tyra et dire : « Hé, on va s’accrocher. »”

Farber était d’accord avec sa femme et a félicité l’équipe de Dancing With The Stars pour avoir assuré la sécurité de tout le monde pendant le tournage pendant la pandémie. “Je pense que la série a fait un excellent travail”, a-t-il déclaré. “Comme, c’est à ce moment-là que COVID était au milieu et nous étions le seul spectacle à avoir fait un spectacle en direct en studio et nous avons réussi à le faire en toute sécurité. L’équipe était incroyable.” Le couple a également révélé qu’ils étaient toujours en contact avec Bergeron et son ancienne co-animatrice Erin Andrews, qui a été licenciée en même temps, et qu’ils seraient “toujours de la famille”.

“J’ai envoyé un texto à Tom”, a déclaré Slater. “Nous avons envoyé un texto à Erin un peu avant, mais j’ai envoyé un texto à Tom [for] un anniversaire de sa [and] lui a souhaité un joyeux anniversaire. [He] dit, eh bien, ‘Nous devons nous rencontrer.'”