Les pros de Fortnite boycottent les finales d’échauffement de la saison 8 de la FNCS alors que les tricheurs accusés se multiplient

Un tricheur accusé atteignant les finales d’échauffement FNCS a conduit à un débrayage dans la région européenne.

Cet après-midi, les joueurs professionnels européens de Fortnite Battle Royale ont connu une sortie difficile lors des finales d’échauffement de la saison 8 des Fortnite Champion Series (FNCS). Les meilleures équipes du trio des sept régions du jeu se sont affrontées pendant trois tours pour atteindre la dernière étape du premier tournoi de la saison. Trente-trois équipes de la région européenne se sont préparées pour la finale mais ont essentiellement organisé un débrayage à mi-tournoi.

Les joueurs ont découvert qu’un tricheur présumé avait fait son entrée dans la compétition dès le début. Ce n’est pas rare dans n’importe quel jeu, mais les pirates de Fortnite Battle Royale semblent infecter les lobbies beaucoup trop souvent. Les finalistes ont commencé à lancer des accusations contre les tricheurs accusés sur Twitter et beaucoup se sont complètement retirés de la finale de l’échauffement FNCS.

Un hacker accusé apparaît dans les finales d’échauffement de la saison 8 de la FNCS

les gars ne trichent pas pic.twitter.com/Mq7w0T21sr – GUILD Hen (@hentvv) 26 septembre 2021

Le champion de la saison 5 de la FNCS, Henrik “Guild Hen” Mclean, a publié sur Twitter des preuves supposées d’un “tricheur flagrant” pendant le tournoi. Dans le clip, le joueur est en hauteur et parvient à faire passer la barre de santé de Hen de 200 à presque zéro en un clin d’œil.

même gars un jour différent pic.twitter.com/RcaypayM2V – GUILD Hen (@hentvv) 26 septembre 2021

L’ancien détenteur d’Axe des champions a posté une autre vidéo peu de temps après – représentant le même joueur frappant Hen de la même manière que le premier clip. De nombreux autres joueurs ont posté des clips, mais il est presque impossible de dire si quelqu’un triche dans Fortnite.

Le joueur – connu sous le nom de wubzi – est tombé sur le trio de tête Rezon, Vadeal et Noahreyli lors du deuxième match et a éliminé les deux derniers sans manquer une seule balle. Le compte Fortnite Tracker de l’accusé ne dure que huit jours, principalement au clavier et à la souris. Il n’y a aucun moyen de le savoir puisque Fortnite a un logiciel anti-triche. Cependant, les joueurs professionnels pensent que le tricheur accusé est coupable.

Les joueurs professionnels réagissent au hacker accusé

pouvez-vous imaginer un autre esport permettant à une équipe de tricheurs flagrants de participer à la finale d’un tournoi – benjyfishy (@benjyfishy) 26 septembre 2021

Le joueur pro Fortnite Benjy “benjyfishy” Fish de NRG a réagi aux preuves et à la controverse sur Twitter. La question à plusieurs reprises des finalistes de la FNCS : « pouvez-vous imaginer un autre esport permettant à une équipe de tricheurs flagrants de participer à la finale d’un tournoi ? » Sa question a certainement du mérite, étant donné que ces trois joueurs ont traversé trois tours d’un match de qualification en trichant prétendument tout le long du parcours.

NE PAS JOUER À UN ÉVÉNEMENT QUAND LES JEUX ÉPIQUES REFUSENT D’INTERDIRE LES TRICHEURS #FIXYOURGAME pic.twitter.com/bEJW8fb8lY – aqua (@aquaa) 26 septembre 2021

Le vainqueur de la Coupe du monde Fortnite Duo, David “aqua” Wang, a rejoint la liste des joueurs qui ont boycotté le reste des finales d’échauffement. Après le troisième match, de moins en moins de finalistes faisaient la queue pour les matchs. Cette liste comprend des noms de renom tels que Martin « 100T MrSavage » Foss Andersen et Dmitri « Liquid mitr0 » Van de Vrie.

C’était une manière malheureuse de conclure le premier tournoi sanctionné par Epic du chapitre 2 – Saison 8. Cependant, il est important de se rappeler que les tricheurs et les pirates informatiques ont déjà trouvé leur chemin dans les matchs. Le logiciel anti-triche d’Epic a tendance à être la cible, mais les pirates sont toujours à la recherche de moyens de contourner le système.

Nous devrons attendre et voir ce que, le cas échéant, Epic Games a à dire en réponse au boycott et à l’indignation. Restez à l’écoute et nous vous tiendrons au courant de tout nouveau développement.

Image en vedette : Jeux épiques