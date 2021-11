Les pros de siège les uns contre les autres

Le Six Sweden Major arrive bientôt et cela ressemble à un tournoi assez empilé.

Les équipes des quatre ligues régionales de Rainbow Six: Siege feront de la tyrolienne et des flashbangs à travers une compétition féroce pour découvrir qui sont les champions. La phase de groupes se déroulera du 8 au 10 novembre, et les huit meilleures équipes s’affronteront lors des séries éliminatoires du 12 au 13 novembre. Ensuite, le 14 novembre, la grande finale se déroulera ici sur Twitch.

Découvrez par vous-même la bande-annonce élégante du Six Sweden Major ci-dessous. Ce n’est pas difficile de voir pourquoi Jesse Lingard est grand sur Rainbow Six: Siege, hein ?

Paris : @G2esports

Raleigh : @team_empire 🥇

Mexique : @teamoneesports 🥇

Qui remportera la Suède #SixMajor ? Rendez-vous du 8 au 14 novembre ! pic.twitter.com/y1DXLYRQVA – Rainbow Six Esports (@R6esports) 4 novembre 2021

Il y aura 16 équipes en compétition dans le tournoi – quatre de chaque ligue régionale, pour être précis. Décomposons-les un peu pour que vous puissiez voir la programmation des étoiles, d’accord ?

Ligue latino-américaine :

FURIA Esports Team oNe Esports FaZe Clan Ninjas en pyjama

Ligue Asie-Pacifique :

SANDBOX GAMING Invictus Gaming International Chiefs Esports Club DWG KIA

Ligue nord-américaine :

Spacestation Gaming Oxygen Esports Susquehanna Soniqs DarkZero Esports

Ligue européenne :

Team BDS Team Empire Team Vitality Rogue

Oui, pratiquement toutes les grandes organisations d’esports impliquées dans la scène Rainbow Six: Siege sont ici. Bonne chance à tous les concurrents ! Ce sera un tournoi de bananes.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

