Les protections contre le harcèlement AirTag peuvent échouer les victimes de violence domestique

Apple a pris soin de répondre aux problèmes de traque d’AirTag lorsqu’il a annoncé les nouvelles balises de suivi, mais a été un peu vague sur les détails des protections de confidentialité intégrées dans le système. Il en a maintenant révélé un peu plus, car des inquiétudes sont exprimées quant au potentiel d’abus par des partenaires abusifs.

Il semble y avoir une faille particulière si quelqu’un souhaite suivre un partenaire qui utilise un téléphone Android…

FastCompany fait état des préoccupations exprimées par une organisation à but non lucratif créée pour s’attaquer au problème de la violence domestique.

La technologie a souvent des conséquences inattendues, expliquent les représentants du Réseau national pour mettre fin à la violence domestique (NNEDV), une organisation à but non lucratif de premier plan ayant pour objectif de mettre fin à la violence à l’égard des femmes. NNEDV siège à des comités consultatifs pour Facebook, Twitter, Snapchat et Uber et a consulté pour Google et Apple dans le passé (mais pas sur les AirTags). Les représentants de l’organisation affirment que si les Apple AirTags sont un produit bon marché et facile à utiliser pour trouver un article perdu, ils constituent également un outil de surveillance inquiétant qui pourrait être exploité par un abuseur pour suivre discrètement un partenaire. Un AirTag doit simplement être glissé dans le sac ou la poche de la veste de quelqu’un pour suivre exactement où il va.