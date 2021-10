Les protections d’écran TechMatte Glass pour iPhone 13 sont maintenant à 10 % de réduction

Vous voulez protéger votre nouvel écran iPhone 13 sans payer trop cher ? Les protecteurs d’écran en verre amFilm OneTouch de TechMatte pour les nouveaux iPhones offrent une protection de haute qualité à un prix abordable. Disponibles en packs de 2, ces protecteurs d’écran en verre trempé sont faciles à installer, offrent un revêtement anti-empreintes digitales, une protection complète contre les chutes et les rayures, fonctionnent avec et sans étuis, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près et obtenez 10 % de réduction maintenant pour une durée limitée.

La gamme iPhone 13 a ce que Apple dit être son écran le plus durable à ce jour avec son dernier revêtement Ceramic Shield. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont incassables. Et au lieu de dépenser plus de 40 $ pour un protecteur d’écran, et si vous pouviez obtenir un protecteur d’écran en verre de qualité supérieure pour une fraction du prix ?

Les protecteurs d’écran en verre amFilm OneTouch offrent exactement cela avec des packs de 2 pour seulement 11,99 $ pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13/Pro ou l’iPhone 13 Pro Max. Et les protecteurs en verre trempé de haute qualité offrent une installation vraiment transparente que vous ne pouvez pas gâcher.

Caractéristiques du protecteur d’écran en verre amFilm OneTouch pour iPhone 13 :

Revêtement oléphobe pour éviter les traces de doigts Le verre haute définition ultra-clair offre une transparence de 99,9% 0,33 mm d’épaisseur pour une protection totale contre les rayures et les chutes, mais si fin que vous le remarquez à peine Revêtement oléphobe pour éviter les traces de doigts Le verre haute définition ultra-clair offre une transparence de 99,9% Dureté 9H Tous les accessoires d’installation inclus



En plus des 2 protecteurs d’écran en verre trempé et des plateaux d’alignement automatique intégrés, vous obtenez des lingettes humides et sèches, des chiffons en microfibre et des autocollants anti-poussière pour vous assurer une installation parfaite.

Nous avons testé ces protecteurs d’écran ici chez . et avons trouvé que l’installation était un jeu d’enfant avec zéro bulle d’air et un ajustement précis. Nous avons également testé un iPhone 13 Pro avec amFilm OneTouch et il fonctionne très bien sans coque, avec des coques Apple comme des coques tierces.

En cours d’utilisation, nous avons trouvé que le protecteur d’écran en verre OneTouch avait une sensation indiscernable de l’écran réel de l’iPhone 13 et qu’il était si fin et clair qu’il disparaissait pratiquement au quotidien. À 11,99 $ pour un pack de 2, vous ne pouvez pas battre les protecteurs d’écran OneTouch.

Achetez des protections d’écran OneTouch pour votre iPhone 13

Avec Apple facturant entre 229 $ et 329 $ pour une réparation d’écran pour l’iPhone 13 mini à Pro Max, faire un petit investissement dans les protecteurs d’écran en verre amFilm OneTouch est quelque chose que vous ne regretterez pas.

Les packs de 2 TechMatte amFilm OneTouch sont disponibles pour l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, le tout au même prix de 11,99 $. Et pour 10 % de réduction, assurez-vous de cliquez sur le coupon instantané sur la liste amFilm Amazon.

