Les protections fédérales contre les expulsions ont pris fin, laissant les locataires se démener

Nous sommes le 1er août et le loyer est dû. C’est un gros changement pour de nombreux Américains qui n’avaient pas pu payer leur loyer mais étaient protégés contre l’expulsion par un moratoire fédéral. Maintenant, ces protections ont disparu.

En raison des pertes d’emplois généralisées et des risques pour la santé de la pandémie de Covid-19, de nombreux locataires aux États-Unis ont eu du mal à payer leur loyer chaque mois lorsque la pandémie a commencé au début de 2020, et le gouvernement fédéral est intervenu pour empêcher les gens de d’être expulsé au milieu de celui-ci. Dans le cadre de cette réponse, les Centers for Disease Control and Prevention ont institué un moratoire en septembre 2020 qui a empêché les propriétaires d’expulser leurs locataires, qu’ils puissent ou non payer leur loyer mensuel en totalité ou en totalité.

Le mois dernier, le moratoire était déjà en sursis, la Cour suprême ayant averti qu’elle ne prolongerait pas la protection des locataires au-delà de la fin juillet. Plusieurs juges, dont le juge Brett Kavanaugh, ont soutenu cela. « À mon avis, une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour que le CDC prolonge le moratoire après le 31 juillet », a écrit Kavanaugh. L’administration Biden a contesté la décision de la Cour suprême jeudi, deux jours avant l’expiration du programme, en demandant officiellement au Congrès d’approuver une prolongation. Mais le Congrès aurait dû adopter une nouvelle législation pour créer une prolongation, et ne l’a pas fait à temps avant de partir pour une pause en août, de sorte que le moratoire a officiellement expiré.

Plus de protection contre l’expulsion signifie payer un loyer en retard, l’argent que les locataires n’ont pas

Cela change beaucoup pour les locataires qui doivent désormais compter avec leurs propriétaires, dont certains n’ont pas perçu de loyer régulier depuis près d’un an. Les locataires sont désormais tenus de payer tous les paiements manqués, et dans certains États, le propriétaire doit payer des frais de retard pour tout paiement en retard depuis la promulgation du moratoire. Les services publics sont un peu une zone grise, mais généralement si le propriétaire est responsable du paiement d’un certain utilitaire, dans la plupart des cas, ils ne sont pas autorisés à l’éteindre.

La représentante Cori Bush (D-MO) était à l’avant-garde de la lutte pour une nouvelle prolongation du moratoire. En tant qu’ancienne sans-abri qui a également été expulsée dans le passé, elle a exprimé la nécessité de prolonger le moratoire et a dormi sur les marches du Capitole des États-Unis vendredi soir en signe de protestation. «Je suis sale, collant, en sueur. J’ai encore ce que j’avais hier soir. C’est ainsi que les gens devront vivre si nous ne faisons pas quelque chose … ils méritent la dignité humaine et méritent que les personnes qui les représentent se présentent, fassent le travail, pour s’assurer que les besoins fondamentaux sont satisfaits aujourd’hui », a-t-elle déclaré à Jessica Dean de CNN. Samedi.

Il est 2 heures du matin dimanche. Nous n’avons pas dormi depuis jeudi soir. Le moratoire sur les expulsions a expiré, nous sommes donc maintenant dans une urgence d’expulsion. 11 millions de personnes risquent désormais de perdre leur logement à tout moment. La Chambre doit se réunir et mettre fin à cette crise. – Cori Bush (@CoriBush) 1er août 2021

Selon une étude de l’Aspen Institute et du Covid-19 Eviction Defense Project publiée en août dernier, près de 40 millions d’Américains risquaient alors d’être expulsés. Les personnes de couleur étaient, et restent, de manière disproportionnée à risque car elles sont deux fois plus susceptibles d’être locataires. Et les pressions que Covid-19 a ajoutées n’ont fait qu’aggraver les statistiques. Un rapport de juin de City Life/Vida Urbana et du Massachusetts Institute of Technology a révélé qu’au cours du premier mois de l’état d’urgence du Massachusetts pendant la pandémie, 78% des demandes d’expulsion à Boston concernaient des communautés de couleur.

Les personnes ayant des ménages à faible revenu sont également plus à risque, car elles sont moins susceptibles d’avoir des économies pour payer le loyer et plus susceptibles d’avoir été employées dans des industries touchées par Covid. Le moratoire visait à aider des personnes comme celle-ci qui avaient besoin de protection.

Mais bien que des politiciens comme Cori Bush se battent pour rétablir le moratoire, cela n’a jamais été une solution complète : les locataires devraient éventuellement recommencer à payer, que leur situation individuelle ait changé ou non, tandis que les propriétaires avaient également du mal à joindre les deux bouts sans revenus locatifs. .

Pour tenter d’y remédier, le Congrès a alloué 25 milliards de dollars d’aide au loyer en décembre, et en mars, 21,5 milliards de dollars supplémentaires ont été ajoutés. C’était un soulagement bienvenu pour les locataires et les propriétaires, mais le problème était de faire parvenir rapidement l’argent aux personnes qui en avaient besoin. La confusion au niveau fédéral sur la manière de distribuer cette somme d’argent et sur lequel des nombreux programmes s’occuperait de la distribution a également ralenti l’acheminement de l’aide. Comme l’a rapporté Vox’s Jerusalem Demsas, de nombreux locataires ayant besoin d’aide ne savaient tout simplement pas qu’ils étaient éligibles à l’allégement de loyer, et s’ils le faisaient, certains n’étaient pas en mesure de fournir les documents nécessaires en raison de leurs conditions de vie turbulentes, du manque de documents officiels de leur travail ou des contrats de location non traditionnels.

Les locataires ne savaient pas si l’argent de l’allégement du loyer leur parviendrait à temps

Alors que plus de 1,5 milliard de dollars ont été remis aux candidats éligibles au mois de juin, ce qui dépasse le montant fourni au cours des trois périodes de rapport précédentes combinées, seulement 3 milliards de dollars sur le total de 45 milliards de dollars alloués ont été distribués, selon le Trésor américain. Maintenant que le moratoire fédéral a expiré, au moins quatre États – le Massachusetts, le Nevada, New York et l’Oregon – ont temporairement maintenu l’interdiction des expulsions contre les personnes ayant une demande d’aide au loyer en attente. Ces décisions de l’État donneront aux locataires le temps de recevoir leur allégement de loyer alors qu’ils pourraient autrement être immédiatement expulsés. Mais les locataires dans les États qui suivent le moratoire fédéral expiré sont confrontés à d’importantes sommes d’arriérés de loyer et s’ils ne sont pas en mesure de payer, une expulsion possible.

“Il y a beaucoup de cas où des locataires sont expulsés et qui ont déjà été approuvés pour une aide au loyer”, a déclaré au Texas Tribune K’Lisha Rutledge, un avocat de l’aide juridique du nord-ouest du Texas. “Et leur propriétaire sait qu’ils ont été approuvés, et ils attendent juste le chèque.”

Il peut être facile de voir les propriétaires comme les méchants dans cette situation, mais les locataires ne sont pas les seuls à lutter. Quarante et un pour cent de tous les logements locatifs aux États-Unis, et la plupart des options de logement abordable, appartiennent à des particuliers ou à des propriétaires « maman-and-pop », et le loyer qu’ils reçoivent de leurs locataires est souvent une grande partie de leurs propres revenus. Cela signifie que le moratoire a allégé la pression des locataires en créant plus de pression sur les propriétaires qui doivent encore payer leurs propres factures.

Comme l’a écrit Jerusalem Demsas de Vox :

« Perdre davantage du parc de logements abordables déjà en baisse aux États-Unis est une urgence imminente qui pourrait être exacerbée si les petits propriétaires étaient tenus d’agir en tant qu’État-providence sans aucune aide financière. »

La fin du moratoire potentiellement signifie de l’argent dans les poches des propriétaires, mais il y a toujours des barrages routiers. La Californie autorise les propriétaires à se faire payer ce qui leur est dû des mois précédents sans loyer uniquement s’ils renoncent à 20 % du loyer en souffrance. Et certains propriétaires ont pris un tel coup qu’ils seront obligés de vendre leur propriété, éliminant ainsi la possibilité de continuer à louer comme future source de revenus.

Avec plus de 50 pour cent de la population américaine vaccinée, il peut sembler que le moment est venu de mettre fin aux avantages du moratoire. Mais les Américains qui ont subi un coup financier pendant le pic de Covid-19 ou qui ont perdu leur emploi peuvent encore avoir besoin de soutien. L’augmentation de la variante delta de Covid-19 est également une préoccupation, car la recherche a montré que les expulsions entraînent une probabilité plus élevée d’infection et de décès par Covid-19.

Les inquiétudes concernant la variante delta ont également été la principale raison de la pression de l’administration Biden en faveur d’une prolongation du moratoire. “Compte tenu de la récente propagation de la variante Delta, y compris parmi les Américains à la fois les plus susceptibles d’être expulsés et manquant de vaccination, le président Biden aurait fortement soutenu une décision du CDC d’étendre davantage ce moratoire sur les expulsions pour protéger les locataires en ce moment de vulnérabilité accrue “, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Sur la base de la décision de la Cour suprême et de l’absence d’action de l’administration Biden et du Congrès, ce soutien n’est pas suffisant. Avec plus de 40 milliards de dollars d’allégements locatifs non distribués et une menace pour la santé publique toujours imminente, les locataires sont à nouveau en danger.