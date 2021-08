Les protégés de Jackie Chan meurent à quelques jours d’intervalle

Deux cascadeurs qui ont appris leur métier sous la direction de Jackie Chan sont décédés à quelques jours d’intervalle. Yang Sheng, qui a travaillé avec Chan sur Police Story, est décédé le 28 juillet à 58 ans. Bradley James Allan, qui a combattu avec Chan dans Gorgeous, est décédé samedi à 48 ans. Chan s’est souvenu de leur travail dans un article de blog samedi, appelant les derniers jours un “moment très difficile et triste pour moi.”

Sheng a rejoint l’équipe Jackie Chan Stunt en 1984 et a réalisé “des cascades incroyablement dangereuses” dans le film Police Story de 1985, a noté Chan. « C’est à cette époque que j’ai commencé à apprécier les compétences et la bravoure des cascadeurs chinois », a écrit Chan. “C’est comme si c’était hier quand nous avons enduré tant de moments de vie et de mort ensemble.” Le 29 juillet, le comité de travail des cascadeurs de l’Association du cinéma chinois a confirmé que Sheng était décédé à l’hôpital du centre de Tianjin. Aucune cause de décès n’a été signalée.

Un triste RIP au super talentueux Brad Allan. Nous l’avons amené sur la recommandation de @edgarwright en tant que coordinateur des cascades sur SOLO. Il était un maître créatif de la chorégraphie de combat – nous a aidés à concevoir le combat de Han et Chewie dans la fosse et le combat de train Enfys Nest et bien plus encore. pic.twitter.com/W0Lb2VIKD3 – Christopher Miller (@chrizmillr) 7 août 2021

Allan est décédé d’une maladie non divulguée, a écrit Chan. Chan a rencontré le natif australien lors du tournage de Mr. Nice Guy (1997) et a rapidement embauché Allan comme cascadeur. Il a été le tout premier membre non asiatique de l’équipe Jackie Chan Stunt. Il a travaillé avec Chan sur plusieurs films, notamment Gorgeous (1999), dans lequel Allan a joué un boxeur. Allan a également travaillé en tant que coordinateur de cascades sur des dizaines de superproductions hollywoodiennes, dont Wonder Woman, Solo: A Star Wars Story, Kingsman: The Secret Service, Kick-Ass, Pacific Rim et Sinister 2. Avant sa mort, Allan a terminé le travail sur le films à venir Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et L’Homme du Roi.

“En l’espace de quelques jours, l’équipe de JC Stunt a perdu 2 membres de sa famille. Il est difficile de trouver des mots pour décrire ce que je ressens”, a écrit Chan. Il a promis de continuer à travailler avec la China Stuntmen Association afin qu’il y ait plus d’opportunités pour les cascadeurs de “mettre en œuvre leurs compétences et de présenter leur travail sur une scène internationale, et également d’obtenir plus d’assurances et de respect même pour les cascadeurs les plus élémentaires de l’industrie”. La légende vivante a ajouté : “Je pense que j’ai atteint un point dans ma vie où si je sais que j’ai la capacité de faire quelque chose, je devrais faire quelque chose, et c’est [certainly] quelque chose que je vais faire. Pour mes deux frères, il n’y a pas de maladie au paradis. Repose en paix. Tu vas toujours me manquer!”

Le réalisateur Edgar Wright, qui a travaillé avec Allan sur Scott Pilgrim vs. The World et The World’s End, s’est souvenu d’Allan comme “l’un des meilleurs réalisateurs et concepteurs d’action” de l’industrie. “J’ai eu la chance de travailler deux fois avec lui (sur Scott Pilgrim & The World’s End) et de l’appeler un ami”, a tweeté Wright. “J’ai plus à dire sur ce génie, mais je ne peux même pas imaginer qu’il est parti. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Je t’aime, Brad.”

Max Huang de Mortal Kombat, qui était membre de l’équipe Jackie Chan Stunt, a appelé Allan l’une de ses “plus grandes idoles”. Huang a ajouté : ” Tellement reconnaissant d’avoir eu la chance de vous rencontrer, de travailler et d’apprendre avec/de vous. Votre esprit vivra dans nos cœurs. Comme il avait l’habitude de le dire, Jackie Chan Stunt Team FOREVER !”