Les protéines végétales, une mission pour Nestlé, déclare Suresh Narayanan

Narayanan a déclaré que la société cherchait à renforcer son portefeuille existant dans le secteur alimentaire en ce qui concerne les protéines végétales et à examiner de près le secteur laitier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Suresh Narayanan, président et directeur général de Nestlé Inde, a déclaré mercredi que le domaine des protéines alternatives et des protéines végétales est une mission très sérieuse pour Nestlé. « L’une de nos plus grandes marques Maggie Noodles est entièrement à base de plantes. Il s’agit d’un dérivé du blé, des épices et des ingrédients qui en font véritablement une proposition qui peut être directement liée à la ferme, en s’approvisionnant auprès des fermes et grâce à des technologies qui peuvent devenir des plateformes rentables de fourniture de nutrition », a-t-il déclaré.

Lors de son discours d’ouverture lors du « Sommet virtuel sur les protéines intelligentes 2021 » organisé par le Good Food Institute India, il a déclaré que Nestlé disposait dans le monde d’environ 12 accélérateurs de R&D, qui sont essentiellement des centres qui examinent les technologies de protéines à base de plantes, qui peuvent être efficacement mises en œuvre. en termes de produits pertinents et robustes. L’un d’eux est situé à Manesar en Inde.

Narayanan a déclaré que la société cherchait à renforcer son portefeuille existant dans le secteur alimentaire en ce qui concerne les protéines végétales et à examiner de près le secteur laitier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. «Nous avons Wunda, une boisson à base d’arachides qui est lancée en Europe, ou des crèmes à café et des glaces qui ont été lancées dans certaines régions par Nestlé à travers le monde. Mais nous envisagerions de personnaliser les produits au goût indien. Pour moi, créer un hamburger qui a presque un goût et une texture de viande est une opportunité, mais une plus grande opportunité pour moi est de créer des produits à base de protéines qui peuvent être intégrés dans le répertoire des cuisines indiennes et qui leur sont familiers dans en termes de goût, de texture et de culture », a-t-il déclaré.

Selon Narayanan, la nourriture est très locale. « Je ne peux pas créer de produits européens et m’attendre à ce que les consommateurs indiens disent que ce sont d’excellents produits », a-t-il expliqué.

Citant l’exemple de l’entreprise d’épices de Nestlé pour les nouilles Maggi, où l’entreprise travaille avec 1 500 agriculteurs dans 8 États, il a déclaré que si l’entreprise était en mesure de déployer plus d’initiatives comme l’usine Maggi sur les épices dans d’autres domaines comme le blé et les légumineuses, cela pourrait créer un grand écosystème d’agriculture durable. Nestlé a une équipe qui travaille également avec GFI pour voir comment cette zone peut être fissurée, a-t-il déclaré. « Il a fallu près de 10 à 15 ans pour que les nouilles Maggi soient acceptées comme l’une des options de grignotage. Nous sommes plus faciles avec les shampoings, les dentifrices ou les savons que nous utilisons mais nous sommes beaucoup plus durs avec ce que nous mangeons. Parce qu’il ne doit pas seulement être sûr mais aussi savoureux et ne pas manger dans mon portefeuille », a-t-il souligné. Narayanan a déclaré que les habitudes alimentaires mettent 5, 10, 15 ans à se développer. « Vous ne verrez pas de retours au cours de la deuxième et de la troisième année. C’est la dure réalité du secteur alimentaire. En tant que personne qui a passé 4 décennies dans ce métier, autant vous avez le plaisir de voir une grande marque, vous avez aussi la douleur de la voir à travers sa naissance et son processus de croissance pendant longtemps », a-t-il déclaré.

« Notre objectif n’est pas de créer un burger alternatif. La question pour moi est de créer un produit qui soit agréable au goût d’un Varun ou d’un Suresh en tant qu’Indiens et qui leur donne un composant protéique et nutritionnel », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’accélérer les technologies entre les entreprises privées et les jeunes start-ups. L’intention des protéines alternatives n’est pas d’enfoncer l’agriculteur dans le sol ou d’éliminer complètement la technologie laitière et laitière, a-t-il déclaré. Il y a un besoin pour un partenariat synergique entre les protéines végétales, l’industrie et les sources de protéines existantes comme les produits laitiers et les légumineuses, afin qu’il y ait une voie à suivre qui sera bonne à la fois pour le pays et le consommateur, a-t-il déclaré.

