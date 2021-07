Les protestations contre les droits des transgenres au spa de LA deviennent violentes .

in

La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes et tiré des projectiles non létaux pour disperser une foule indisciplinée samedi après qu’un duel de protestation contre les droits des transgenres dans un spa de Los Angeles est devenu violent.

Les protestations découlaient d’une vidéo qui a circulé en ligne plus tôt ce mois-ci, dans laquelle un client en colère s’est plaint au personnel de Wi Spa des organes génitaux exposés d’une femme transgenre dans la section des femmes du spa.

Cette photo du 4 juillet 2021 montre l’extérieur du Wi Spa dans le quartier de Koreatown à Los Angeles. (Photo AP/Damian Dovarganes)

La vidéo a suscité la controverse après que le spa a défendu sa politique d’autoriser les clients transgenres dans ses installations, a rapporté le Los Angeles Times.

La police a déclaré un rassemblement illégal devant le spa de Koreatown vers 11 heures lorsque des manifestants contre l’accès des transgenres aux installations du spa se sont affrontés avec des contre-manifestants et que certains dans la foule ont lancé des bombes fumigènes et d’autres objets sur les officiers, Det. Meghan Aguilar, a déclaré une porte-parole du LAPD.

Une vidéo publiée sur Twitter montre des officiers en tenue anti-émeute frappant des manifestants avec des matraques et tirant des salves de sacs de haricots et d’autres projectiles. À un moment donné, une femme a été touchée à l’abdomen, la faisant tomber au sol.

Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir ignoré les ordres de dispersion, et la police a trouvé des pistolets paralysants, des couteaux et du gaz poivré jetés dans la rue, a déclaré la police plus tard.

Aguilar n’avait pas de décompte immédiat des arrestations car les autorités traitaient toujours les personnes arrêtées et vérifiaient si quelqu’un avait besoin d’un traitement médical.

Elle a déclaré qu’aucun officier n’avait été blessé et qu’aucun manifestant n’avait été transporté vers les hôpitaux.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !