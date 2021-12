Les protocoles COVID-19 frappent à nouveau la NBA: les Hornets perdent LaMelo Ball et Terry Rozier

Mauvaise nouvelle dans Charlotte frelons. Protocoles COVID-19[feminineLes joueurs de la NBA frappent à nouveau dans la meilleure compétition de basket-ball au monde, et cette fois ils l’ont fait dur avec la franchise de Caroline du Nord.

Alors que Shams Charania (.) a avancé il y a quelques instants, LaMelo Ball et Terry Rozier ont été testés positifs pour le coronavirus et seront absents pendant au moins 10 jours. La seule solution possible pour les Hornets est qu’un de leurs deux joueurs, ou les deux, donnent deux négatifs consécutifs en moins de 24 heures, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec LeBron James.

De plus, Mason Plumlee et Jalen McDaniels sont également entrés dans les protocoles. Les Hornets, avec quatre victimes de COVID-19 et plus.

Les gardes de Charlotte Hornets LaMelo Ball et Terry Rozier sont tous deux entrés dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 et devraient manquer plusieurs matchs, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 4 décembre 2021